花450萬辦白皮書記者會？北市府：為宣傳9局處5政策主軸
記者丁上程／台北報導
2021-02-25 17:53:25
台北市政府今（25）日上午舉行後疫情產業數位轉型政策白皮書公布記者會。不過根據主計處資料顯示，該記者會動用了110年度台北市總預算第二預備金，一共多達450萬元，讓外界質疑只是印白皮書及舉辦記者會，就花了450萬元的公帑？對此負責記者會活動的北市府秘書長陳志銘，下午隨即親上火線說明，表示除了記者會外，後續還有北市府內9個局處及5大政策主軸的相關宣傳。
陳志銘下午受訪表示，450萬元是包含「台北市後疫情時代產業數位轉型政策白皮書」的美編、排版、印製，以及今天的記者會，後續還會辦理9個局處的宣傳、Podcast、數位策展等。其中白皮書的部分，陳志銘強調僅是濃縮版的指導方針，還有一本更厚的具體行動方案，由於內容過多僅提供電子檔供民眾參閱。陳志銘直言，並非外界所指「450萬僅辦一場記者會」，北市府方面也公布450萬的相關明細，包含白皮書的編印費用100萬元、發表記者會含1支影片25萬元、各局處的媒體宣傳225萬元、錄製Podcast節目30萬元、數位主題策展及網路推播70萬元。