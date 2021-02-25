點火帶動國內電動車產業 鴻海攜手Fisker劃下新里程碑
記者許家禎/台北報導
2021-02-25 17:58:11｜2021-02-25 18:02:04
鴻海集團布局電動車領域再下一城，昨（24）日宣布與美國電動車與行動方案解決公司Fisker簽署合作備忘錄，攜手打造Fisker品牌電動車產品，預計2023年第四季正式量產，外界認為這是鴻海跨入電動車領域的新里程碑，同時也是產業火車頭，點火帶動國內電動車產業向外發展的新契機。
鴻海攜手Fisker合作，雙方初步規畫，將共同開發全新級距車輛產品，預計年產量將超過25萬輛。而說起Fisker，它的來頭可不小，引起市場關注，因為該品牌執行長Henrik Fisker曾是BMW、英國豪華車商Aston Mastin的設計師，也曾擔任特斯拉的設計顧問，涉略的幾乎都是電動車相關。而在美國，最夯的電動車除特斯拉之外，就屬Fisker最為人所熟知，雖然Fisker一度發展電動車失利，但捲土重來後喊出生產的電動車要比特斯拉便宜，因此也被市場稱為「特斯拉殺手」。此次鴻海與Fisker強強聯手，目標市場範圍包括北美洲，歐洲，中國大陸和印度，市場龐大，屆時挹注鴻海的能量，讓外界很有想像空間！因此鴻海今日股價強勁，大漲6元，漲幅5.42%，收在116.5元。同為鴻海家族的電動車概念股紅通通，像是高壓連接器廣宇則漲3%，收42.5元；車體結構乙盛-KY漲1.6%，收67.1元；鴻準則是漲近1%，收71.3元；車用玻璃正達小漲，收28.65元；光學模組中揚光漲0.65%，收61.9元；觸控模組與面板的群創漲7%，收17.8元。其實，電動車市場因安全問題，技術難且認證時間長，切入門檻較高，鴻海作為電子組裝代工龍頭跨入電動車，有優勢當然也有待改善的地方。鴻海深知產業趨勢與自身優勢轉型積極，去（2020）年與裕隆合資的鴻華先進第一代EVKit電動車開放平台，2月接單，預計4月出貨，而鴻海推動的電動車MIH大聯盟也預計7月獨立運作。鴻海董事長劉揚偉日前在鴻海開工日指出，MIH聯盟目前已有736家廠商參與，顯示產業界對此有很多期望，也代表市場需求有多夯、有多熱。不可否認，電動車是未來主流，但相較傳統汽車，除半導體晶片需求將大增外，車用零組件、設計、軟硬體等，對廠商來說都是考驗，因此MIH透過開放技術規格，共同建構電動車生態系，果然吸引許多國內外夥伴加入，一塊兒在國際上「打群架」。而鴻海與Fisker此次攜手，成為集團發展電動車新里程碑，劉揚偉認為鴻海進軍電動車有兩個主要優勢：第一是優異的上下游供應鏈管理經驗、第二是過去40多年來積累的電子工程能力及硬軟整合能力。也因此，不只與Fisker合作，自宣布進軍電動車後，近來就陸續與中國拜騰汽車、吉利，建立不同形式的商業合作模式，也與汽車製造大廠飛雅特克萊斯勒合作，目標開發新一代電動車。這也是為什麼，當蘋果宣布要推出Apple car時，鴻海總在市場預測的供應鏈名單內，再加上此次鴻海攜手Fisker，在美國拿到大單更為集團打了一劑強心針，其開拓的市場不僅締造鴻海發展電動車的新里程碑，外界也認為，MIH聯盟機會跟著來，可做為點火帶動國內廠商發展電動車的新契機，只是能不能真正取得先機、什麼時間點能真正挹注營收獲利，大家都在等著看！