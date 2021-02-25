1月失業率3.66%　創12個月來新低

（中央社記者蘇思云台北25日電）主計總處今天公布1月失業率3.66%，雖然創下近12個月來新低水準，仍為近4年同月新高，就業市場逐步回溫，但還沒恢復到疫情爆發前的水準。
行政院主計總處今天發布1月人力資源調查結果。主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，1月失業率3.66%，較上月下降0.02個百分點，往年1月失業率都會下降，近5年大概都在持平或是下降0.03個百分點之間，這次續降0.02個百分點，位在區間水準之間。陳惠欣表示，1月季節調整後失業率為3.75%，1月就業人數1152萬7000人，兩者都跟上月持平。從就業人數來看，陳惠欣指出，去年2月至5月累計就業人數減少達7.4萬人，但是從去年6月至今，隨著經濟情勢回溫，就業人數已累計增加6.5萬人，因此，今年1月較去年同期仍減少9000人，1月失業率仍為近4年同期新高，顯示仍有受到疫情影響，尚未恢復到疫情前水準。至於評估下個月失業率走勢，陳惠欣表示，往年2月因為碰到農曆年，會有部分轉職影響，加上一些臨時性工作結束，2月失業率可能會上升一點。後續仍要持續留意疫情、經濟情勢與企業營運用人狀況。主計總處指出，1月勞動參與率為59.14%，與上月持平。如果進一步分析1月失業情況，失業人數為43.8萬人，較上月減少2000人或0.52%。初次尋職失業者與對原有工作不滿意者分別減少1000人與3000人，因為季節性或臨時性工作結束而失業者增加2000人。跟其他主要國家季節調整後失業率相比，台灣1月季調後失業率為3.75%，加拿大為9.4%、美國6.3%、香港7%、南韓5.4%，日本去年12月為2.9%，德國去年12月4.6%，法國去年12月為8.9%。（編輯：張均懋）1100225