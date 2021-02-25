NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

高屏熱血捐起來　青年企業領袖捐血籲年輕人響應

記者陳美嘉／高雄報導

2021-02-25 18:22:07

▲青年企業領袖期盼透過企業宣導活動，讓年輕人更願意捲起衣袖捐血。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.25）
▲青年企業領袖期盼透過企業宣導活動，讓年輕人更願意捲起衣袖捐血。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.25）

高屏澎東每天至少要用掉1,000袋鮮血，多仰賴國軍、大專院校與大型企業奧援，而一群年輕企業家注意到，年輕人捐血意願相對偏低，因此，漫時光早午餐創辦人徐皖台、TC巧舖創辦人邱濬宇與街口支付副總黃峰昶發起捐血宣導活動。

我是廣告 請繼續往下閱讀

策展人黃耀寬指出，漫時光在高屏地區擁有11家店舖，近1.2萬名45歲以下會員；街口支付在高屏澎東會員近百萬，都是年輕用戶，期盼透過企業宣導活動，讓年輕人更願意捲起衣袖捐血。

▲漫時光早午餐創辦人徐皖台、TC巧舖創辦人邱濬宇與街口支付副總黃峰昶，發起捐血宣導活動。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.25）
▲漫時光早午餐創辦人徐皖台、TC巧舖創辦人邱濬宇與街口支付副總黃峰昶，發起捐血宣導活動。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.25）
漫時光將捐出2,500杯「金牌可可鮮奶」，另外，也對會員發出「熱血捐起來動員令」，並將動員旗下11家實體店鋪，發動在地社區響應。即日起至3月15日，出示加入「醫療財團法人台灣血液基金會LINE官方帳號『愛捐血』」，即享有漫時光早午餐指定品項內用買一送一優惠。

在高屏澎東握有近百萬會員的街口支付副總黃峰昶強調，為支持「熱血捐起來」，街口支付會員即日起至3月15日至漫時光門市消費，並上傳街口支付交易記錄至官方粉絲專頁，即可抽500元街口幣（共10名）。

高雄捐血中心表示，盼能在3月1日至5日間，籌募到2,500袋以上血液嘉惠病傷患，充裕醫療血液來源，同時，高屏共9個捐血站都將提供捐血者「金牌可可鮮奶」兌換券，依照捐血順序發放，送完為止。

關鍵字

NOW民調中心

那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

繼續作答
2020十大專輯出爐！您最愛誰的歌？

2020十大專輯出爐！您最愛誰的歌？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

小豬正式復出時間曝光！您還會支持他嗎？

會，支持
不會，不支持
32.9%67.1%
2021-02-24-2021-03-02

變性網紅罔腰沒子宮竟懷孕？您覺得是真懷孕還是炒作新聞？

真懷孕
炒作新聞
4.64%95.36%
2021-02-19-2021-02-25
即時
推薦閱讀