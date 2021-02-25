高屏熱血捐起來　青年企業領袖捐血籲年輕人響應

高屏澎東每天至少要用掉1,000袋鮮血，多仰賴國軍、大專院校與大型企業奧援，而一群年輕企業家注意到，年輕人捐血意願相對偏低，因此，漫時光早午餐創辦人徐皖台、TC巧舖創辦人邱濬宇與街口支付副總黃峰昶發起捐血宣導活動。

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策展人黃耀寬指出，漫時光在高屏地區擁有11家店舖，近1.2萬名45歲以下會員；街口支付在高屏澎東會員近百萬，都是年輕用戶，期盼透過企業宣導活動，讓年輕人更願意捲起衣袖捐血。

▲漫時光早午餐創辦人徐皖台、TC巧舖創辦人邱濬宇與街口支付副總黃峰昶，發起捐血宣導活動。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.25）

在高屏澎東握有近百萬會員的街口支付副總黃峰昶強調，為支持「熱血捐起來」，街口支付會員即日起至3月15日至漫時光門市消費，並上傳街口支付交易記錄至官方粉絲專頁，即可抽500元街口幣（共10名）。

高雄捐血中心表示，盼能在3月1日至5日間，籌募到2,500袋以上血液嘉惠病傷患，充裕醫療血液來源，同時，高屏共9個捐血站都將提供捐血者「金牌可可鮮奶」兌換券，依照捐血順序發放，送完為止。