羽球／世界排名下滑 周天成霸氣回應：奧運不是看排名的
記者鍾東穎/綜合報導
2021-03-01 12:00:00
我國羽球一哥周天成自復賽後連4站在4強止步，加上2位丹麥選手好表現，將他從世界第2擠下，掉到世界第4，一直以來奧運為目標的周天成並不在意，更霸氣回應，在奧運賽場上看的不是看世界排名。
「其實我也講過很多次，奧運不是看排名的。」周天成表示，「你上去贏就是贏，輸就是輸，因為奧運也是很多爆冷的，那一定是準備不足，我覺得就是輕看對手，所以才會有這種狀況。」這次泰國3站，中國、日本以及部分選手因疫情未參賽，包含球王桃田賢斗，周天成認為強度有差，這次也感受到各國選手因疫情影響訓練，狀態沒過去好，但也有部分選手保持得很好，而東京奧運各國好手肯定會出擊，不能因此鬆懈。強迫自己踏出舒適圈，周天成說，「其實有時候是別人還沒來，或是你還沒遇到真正的強敵，那我覺得必須要把自己的心態放下，從新開始，忘記背後的努力，再向前。」「如果你願意放下來，真的去檢討，當然是很痛苦，可是你願意去的話，我覺得一定會突破的。如果你現在就覺得現在就OK，就是這樣的話，那也就你這樣而已，何況是很多強的都還沒來的時候，我覺得我自己要好好的再預備。」周天成說。由於疫情關係台將均放棄參加3月的全英賽，目標鎖定5、6月的馬來西亞和新加坡公開賽，爭取奧運積分，而4月暫定在中國武漢舉行的亞錦賽和5月的印度公開賽，則視是否如期舉行及屆時疫情狀況而定。
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