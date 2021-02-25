到路竹視察道路刨鋪 陳其邁：道路也要「高高平」
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-02-25 18:48:18
為提供市民及用路人安全舒適的用路環境，高雄市長陳其邁今（25）到路竹區中興路視察路平成果，陳其邁說，今年已追加預算，務必要讓高雄市與原高雄縣道路品質一致，並配合路竹都市計畫的調整、路科發展，市府工務團隊也會按照嚴格的道路標準作業流程，保障民眾用路的安全和生活品質。
高雄市政府工務局指出，中興路是路竹火車站前的道路，沿途商家林立，可說是路竹最繁忙的路段只之一，此次改善的路段是忠孝路至中興路300號，該路段已經十幾年未刨鋪，工程經費約280萬元，已在過年前完成，未來將陸續完成路竹區新民路、仁愛路、華正路等路的路面改善。陳其邁說，今年市府於道路刨鋪、整建的預算總共約為23.7億，去年是18億，今年又增加了數億的規模；另外也大幅修訂相關的刨鋪SOP，採取更嚴格、更透明的方式，全民監工來顧好道路的品質。陳其邁強調，他特別重視高高平，就原高雄縣和高雄市的道路品質，縣市合併後，原高雄縣的建設，應該要加快腳步，在預算上市府也調整調高預算編列，務必要讓原高雄縣和高雄市有相同的道路品質，希望說不要說一個市兩個制度，離開高雄市來到原高雄縣的道路都不好，這樣對原來高雄縣的鄉親實在是無法交代。陳其邁指出，路竹是一個比較快速發展的區域，很多的廠商也到路科加緊建廠，務必要把道路品質的改善，讓大家有一條安全的道路，而今年捷運紅線的延伸線在今年大概九月、十月的時候就會動工，所以配合整體的路竹地區的都市計畫的調整、捷運路網的興建，跟整個公共工程品質的提升，來大幅度改善路竹地區市民朋友的生活品質。