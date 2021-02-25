立院26日開議邀蘇貞昌報告 朝野立委關心疫苗採購進度
記者吳承翰／台北報導
2021-02-25 19:49:23
立法院新會期明（26）日開議，將邀行政院長蘇貞昌赴院會針對疫苗採購進度做專案報告，並備質詢。國民黨團總召費鴻泰表示，明天不會杯葛，會讓蘇上台報告，但黨團仍發動員，是否有進一步行動，有待觀察；民進黨團書記長羅致政則說，預期明日應該不會有狀況，但民進黨團仍有動員，確保議事順利。
費鴻泰說，邀蘇貞昌進行專案報告，是在野黨共同要求，國民黨團不會杯葛，會讓蘇上台，不過，黨團仍發動員，要求黨籍立委上午8點15分集合，至於是否有進一步行動，有待觀察。羅致政指出，專案報告是順應在野黨要求舉辦，理論上不會遭到杯葛，但民進黨一定會動員，確保不會有突發狀況，他也呼籲各黨理性問政。至於各黨關心的議題，國民黨立委溫玉霞說，屆時會問疫苗採購進度，以及她日前開記者會關心過的自費篩檢是否會調降；國民黨立委曾銘宗則表示會問蘇貞昌國安團隊改組、台積電缺水、紓困4.0等議題。另外，民眾黨關注百億養豬基金和疫苗，時代力量預計也將質詢關於疫苗的相關議題。依照立法院朝野黨團18日的協商共識，明天開議，將不會有國是論壇，蘇貞昌進行專案報告後，依照各黨立委人數比例由民進黨團推派9人、國民黨團推派7人、民眾黨團及時代力量黨團各推派2人進行質詢，未參加黨團立委優先發言。