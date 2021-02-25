追念、傳承、勇敢新生　史哲：台灣會一直往前走

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史哲表示，74年前，只能偷偷的把傷痛放在心裡，用悲傷的眼淚追悼與紀念，那些回不了家的人。74年來，透過文字、聲音、影像，去認識那些被消失的時代。每次的回顧，都讓我們更加勇敢，也更相信台灣一直在往前走。今年，除了228中樞紀念儀式移師高雄市立歷史博物館舉辦外，高雄市文化局、史博館、電影館、駁二藝術特區也都辦理相關講座、展覽與紀念活動，從影像創作、文學出版、歷史紀錄與新生代的繪本創作，多面向的探討228事件，紀錄、紀念更透過藝術創作傳承愛與勇敢的力量。過去停辦2年的228紀念音樂會也將在衛武營國家藝術文化中心舉辦，同時，這也將是今年全台灣最盛大的一場228紀念音樂會。2021《當 愛在此-來自土地的聲音》228音樂會也將結合二二八事件屆滿七十周年的意義，用音樂、歌聲和電影展現對土地的熱愛與關懷。「不能放棄理想，不能忘記曾經」史哲也指出，此次舉辦228中樞紀念儀式的高雄市歷史博物館，前身為高雄市政府，更是二二八事件在高雄的重要歷史現場之一。1947年3月6日伴隨著飄落的細雨，政府軍隊武力鎮壓的第一聲槍響便是在此響起，也開始了高雄二二八事件中一連串的犧牲。他也期許參觀民眾能夠由認識、理解，進而思索二二八事件在高雄的特殊性、爭議性及歷史意義。藉由二二八事件議題的展示，或許也是讓不同觀點的人們共同參與對話及反省的契機。史哲也認為一直以來香港跟台灣在年輕人世代是互相影響的。香港是作為一國兩制對台灣的櫥窗，但這幾年，香港已成為一個負面教材，港台兩地年輕人已經看見大家未來共同的命運，所以會對話、合流。透過藝術創作，讓我們可以思考當我們身處在同一個時空，去感受那無聲的血淚抗爭。