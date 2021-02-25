國民黨提囤房稅草案 邱顯智：民進黨還要放任房市炒作？
新頭殼newtalk
2021-02-25 20:20:05
台北市長柯文哲24日接受國民黨智庫邀請，與國民黨主席江啟臣同台談居住正義。柯文哲談話時，直接點名江啟臣在立法院應解決稅制改革問題，税不解決沒有用，並指「該通過的稅要通過，不管是立法院或市議會，大家都不要再打假球了」。不料，時力立委邱顯智稍早不但曝光國民黨已提出囤房稅草案，更質疑民進黨難道還要放任房市炒作?
國民黨日前舉辦「願景台灣2030」系列論壇，以「活不起的未來」為主題，談論居住正義、低薪高房價等議題，外界聚焦兩位黨主席同台，被解讀「藍白合作」起手式。柯文哲發言時提到，台北市現況的房屋跟收入比是16：1，意思是要不吃不喝16年後才可以買到一間房子，他大嘆「買不到房子很可憐、買到房子更可憐」，變成屋奴。柯文哲也嗆，囤房稅在台北市議會也是一樣「打假球」，他也知道不會過，所以囤房稅、空屋稅、多屋稅等稅率還是要改革，現在空屋持有成本太低。柯文哲更點名，「最重要我看江啟臣你們立法院要解決這個問題，税不解決沒有用」。不料，時力立委邱顯智稍早曝光，由曾銘宗委員、費鴻泰總召領銜提案的國民黨版囤房稅草案，終於姍姍來遲了。國民黨版草案是這樣的，持有第四戶房屋以上者，稅率最低不得少於其房屋現值百分之五。
邱顯智分析，跟時力版的草案比較，國民黨版未採用戶數累進稅率、未給予一般出租稅率減免，是一個比較粗獷豪邁，宣示意義強烈的版本。不管國民黨過去說了多少居住正義的幹話，我還是要肯定國民黨在時代力量與民眾黨之後，終於願意提出囤房稅的草案。
最後，邱顯智也質疑，行政院版的囤房稅呢？民進黨團版的呢？還要繼續拖延下去，放任房市炒作、空屋囤房的亂象嗎？全國人民都在等著看。新聞來源為Newtalk 新頭殼