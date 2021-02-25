遭控違法監聽黨政公職 國安局反駁：境外勢力散播假消息
記者呂炯昌／台北報導
2021-02-25 20:40:51｜2021-02-25 20:41:38
國安局長陳明通才剛上任，就傳出違法監聽黨政公職、各國駐台人員與媒體等情事。對此，國安局今日（25）反駁表示，這是境外勢力散播的假消息，請國人勿聽信。
國安局表示，接獲(媒體)檢舉，近日有自稱於本局任職之不明人士透過匿名、假帳號，以網路社群貼文、媒體投書爆料形式，散布經變假造不實資料，訛稱本局不法監聽黨政公職、外交人員等，企圖斲傷我國與他國互信、製造社會對立衝突，經研判，本案為典型境外勢力藉由錯假資訊，對我進行認知作戰作為，國安局正就本認知作戰作為形式、散佈來源及路徑與動機，協同相關單位進行追查，並請國人與媒體注意，免受相關錯假資訊誤導。國安局指出，根據初步追查，本錯假資訊最早於109年（2020年）便以網路假帳號於「澳門流動社區CyberCTM. com」及「香港討論區」貼文發布，並同步以假冒東歐人士之「Anna Williams」推特帳號推文，近日則以媒體爆料投書形式廣傳多家媒體。相關內容經檢視也發現多處有「簡轉繁」、「中國用語」，例如以「斯威士蘭」稱呼我國友邦「史瓦帝尼」，以中國大陸使用的「台灣政治大學」稱呼我國慣用的「國立政治大學」等。國安局表示，相關內容炮製國安局監聽包含黨政公職、各國駐台外交人員與學、媒界人士，企圖製造我國與理念相近國家、政府與國民、政黨與政黨間的對立衝突，動機明顯，為典型認知作戰的樣態。 國安局呼籲，目前已就本案協調相關單位進行進一步的調查，為避免錯假訊息混淆，請國人、媒體朋友不輕信、勿傳播，接獲問題訊息時隨時向相關單位檢舉。