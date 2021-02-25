不小心走進「信義區全聯」！她曝超浮誇擺設　眾人全跪了

知名連鎖超市「全聯福利中心」商品應有盡有、價格經濟實惠，且分店數目眾多，近乎成了超市霸主之一。不過也因為區域不同，店家所銷售的商品也會做出些微的調整，對此，就有一名自稱是鄉巴佬的女網友發文，表示自己日前逛了「信義區全聯」，而映入眼簾的超浮誇擺設，也讓她大開眼界。

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該名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，她自稱是「城市鄉巴佬」，因為日前她不小心走進一家位在信義區的全聯，結果因為店內的商品陳架擺設與商品種類，實在和一般的店不一樣，似乎是因為該店位在寸土寸金的「信義區」，讓她不禁直呼「超浮誇」！

▲一名女網友日前不小心走進信義區全聯，一看見店內的商品陳列擺設，也讓她超驚嘆。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）

▲就連國產馬鈴薯都有經過精美的擺設。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）

▲而信義區全聯裡，竟然還有可口可樂、以及Pocky的專屬專櫃。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）