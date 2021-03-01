《青你3》5大亮點！LISA火辣熱舞吸睛　楊丞琳放閃李榮浩

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首期開播，導師LISA特地準備了蔡徐坤《情人》、小賈斯汀《Intention》熱舞組曲，又甜又酷的魅力讓119位訓練生當場被帥「哭」，青春助教虞書欣、李榮浩妻子楊丞琳都化身小粉絲追星。
楊丞琳開播前就要李榮浩、潘瑋柏帶她認識LISA，在第1集播出後，楊丞琳為LISA舞蹈實力瘋狂：「我在李老師旁邊，看著LISA跳開場舞，不斷尖叫。」而李榮浩也幫老婆追星，成功讓LISA說出「楊丞琳」3個字。
不只楊丞琳示愛，上一季的人氣學姊TH9的虞書欣擔任青春助教，不按牌理出牌的虞書欣一見到LISA導師，除了激動獻上飛吻，更成功和偶像現場交換微信，追星成功的模樣登上熱搜，網友也表示：「這才是成功的粉絲。」
因體型酷似熊貓而取名「熊貓堂」的5位大叔型訓練生一登場，就讓導師潘瑋柏也開玩笑說：「我也能加入他們！」沒想到他們不僅有洗腦的唱跳實力，更加碼大跳BLACKPINK的《Kill This Love》，讓導師LISA也頻頻發出少女尖叫說：「一定會傳給成員們看！」
負責歌唱的李榮浩，帶來自彈自唱的表演《自拍》，老婆楊丞琳不偏心，也為他送上應援：「李老師表演時，我雖然沒出聲，但是反覆看了10遍，懂了吧。」甜蜜狗糧閃瞎粉絲。