挺軍方分子攻擊反政變民眾　緬甸緊張局勢升溫

（中央社仰光25日綜合外電報導）緬甸軍方支持者今天揮舞著刀子和彈弓與緬甸最大城市仰光的居民發生衝突，在數週全國各地抗議推翻翁山蘇姬文人政府的軍事政變後，境內緊張局勢升溫。
緬甸軍方發動政變後，成千上萬民眾走上街頭，要求釋放翁山蘇姬並恢復民主，他們的憤怒情緒籠罩整個國家。但數百名軍方支持者今天在緬甸商業中心仰光遊行，他們舉起寫著「我們與國防部門站在一起」標語，指的是緬甸軍方。當局准許軍方支持者進入仰光市中心蘇雷佛塔（Sule Pagoda），這是當地重要路口的地標，最近幾天這裡設置路障，防止反政變抗議者聚集。居住在這個地區的居民敲打鍋碗瓢盆，抗議支持軍方的示威活動。至中午時，仰光中央火車站附近爆發衝突。目擊者說，有些帶著管子、刀子和彈弓的軍方支持者，攻擊發出噓聲的居民。住在附近的一名38歲民眾說：「他們從車上用彈弓射擊我們，大概有10個人頭部受傷。」他說，軍方支持者攜帶棍棒、小刀和彈弓，但當地居民反擊，扣留一些人，直到警察出現。安全部隊最終抵達時發現，婦女和兒童手挽著手擋在前面，試圖阻止他們逮捕任何反政變抗議者。但在緊張對峙後，警方從親軍方團體中帶走涉嫌攻擊者。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）1100225