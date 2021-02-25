柯建銘：民進黨成立憲改小組 3月3日中常會公布名單
（中央社記者王揚宇、林育瑄台北25日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘今（25）日說，民進黨將由府、院、黨、黨團成立「憲改小組」，小組成員除了黨團三長及立委外，也會邀請學者參加，正式名單將於3月3日的民進黨中常會上通過及公布。
柯建銘也說，修憲應由總統主導，涉及國家政府體制的建立，這是總統無法迴避的責任，總統也不會迴避，要尊重由總統主導。民進黨是執政黨，要主導國會修憲。民進黨立法院黨團修憲小組由柯建銘親自領軍並設有雙召委機制，由資深立委管碧玲、具法律專業背景立委周春米，在總統主導下，府院黨加上黨團協力共同推動；總統府則由副秘書長李俊俋、民進黨秘書長林錫耀、行政院政務委員羅秉成，加上立法院黨團三長及部分黨團成員，最後提出黨版修憲案。憲法增修條文第12條規定，「憲法之修改，須經立法院立法委員1/4之提議，3/4之出席，及出席委員3/4之決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之。」換句話說，以2020年總統大選的選舉人數換算，要超過965萬票才算通過，外界視為超高門檻。（編輯：蘇龍麒）1100225