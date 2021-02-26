習俗百科／元宵節添好運！「這些禁忌」別犯：財運恐流失
編輯中心/綜合報導
2021-02-26 09:08:21｜2021-02-26 09:18:03
今（26）日是農曆正月十五，也是民俗節慶中的元宵節，這天是上元大帝生日，是一年中少見的百無禁忌大吉日，同時也是添增好運的好日子。在這一天除了祭拜天官大帝求好運，也不可忘記祭拜祖先與地基主，那麼有什麼需要注意的呢？
上元節因為還在農曆正月，向來被視為新年的延續，也因此許多較傳統的家庭在這一天從早到晚都有活動，除了祭拜天官大帝，當然也不可忘記家中的祖先與地基主。元宵節祭祖時，盡可能的在中午之前祭拜完畢，供品則以三牲、雙數菜碗、茶水，另可準備水果、湯圓、糕餅，金紙則是刈金和銀紙。地基主通常在下午開始拜，有一說認為太陽開始下山，進入黃昏的時候拜為佳，準備簡單的家常飯菜，或是外面買回來的雞腿便當，因為傳說中地基主愛吃雞腿，另準備簡單的茶水，金紙一樣是刈金和銀紙。將供品準備好後放在小桌上，於客廳中祭拜。因為元宵節是一年中難見的大吉日，所以有許多人會在這一天補財庫，但也有很多禁忌需要注意，例如不可殺生、不可口出惡言、不可穿破衣，避免將好運驅逐。另有一說認為這一天最好盡量避免碰到工作器具，如果工作器具損毀，則代表接下來到年底的財運都會流失。不過現在已經進入資訊社會，上元節與不是國定假日，想必還是有許多人需要出門工作，自然也無法一一遵守這些規矩，因此建議只須謹記不口出惡言、謹言慎行即可，若當天有空，可以到廟中參拜天官大帝，回到家時也記得祭拜祖先與地基主，以祈求財運順遂與家門平安。