中國迫害維吾爾人　土耳其極右翼政黨：不惜一戰

（中央社記者何宏儒安卡拉25日專電）土耳其極右翼民族主義政黨大團結黨主席德斯特吉今天針對北京迫害維吾爾人發表評論時表示，若有必要，可以對中國開戰，「我們不害怕世界上任何一個國家」。
土耳其新聞網站Duvar今天報導，大團結黨（BBP）主席德斯特吉（Mustafa Destici）今天在土耳其福斯電視台（Fox TV）節目中作以上表示。「民眾想知道，要跟中國開戰嗎？」德斯特吉說：「如果有必要，就開戰，我們不害怕世界上任何一個國家。」他同時表示，開戰之前可以先展開對話。德斯特吉指出，一群維吾爾人上週和他見面，訴說在中國新疆維吾爾自治區集中營裡的遭遇。他表示，中國允許東突厥斯坦人到土耳其念書、住在土耳其，「結果中國就因為他在這裡念書，把他的母親、父親和兄弟關進集中營，他們命運未卜」。他說，其中有些人取得土耳其公民身分，「我們非常關切此事」。有人將中國新疆維吾爾自治區稱為東突厥斯坦，許多少數民族住在當地。維吾爾人被認為世居當地許多突厥部落之一；東突厥斯坦也被視為中亞的一部分，有人認為不屬於中國。德斯特吉還表示，土、中貿易額達250億美元，其中，中對土出口額達230億美元，「換句話說，我們40%的對外貿易逆差源自於對中國貿易」。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的執政黨正義發展黨（AKP）及盟黨民族行動黨（MHP）對於北京侵犯人權大體上默不作聲，遭到反對黨和境內維吾爾社群批評。正義發展黨發言人契利克（Omer Celik）23日曾表示，土耳其支持中國領土完整及其打擊恐怖主義的權利，「但我們十分關切、密切關注對維吾爾人採行的負面作為」。（編輯：馮昭）1100225