柯文哲推行自行車遭議員質疑 陳智菡：暴露外行
記者丁上程／台北報導
2021-02-26 00:44:17｜2021-02-26 00:45:12
台北市長柯文哲228期間，將進行一日北高的自行車行程，並表示想在這個別具意義的日子，推廣北市自行車風氣。不過卻遭到民進黨台北市議員吳沛憶批評，柯任內增加的自行車道僅只有1%。對此台北市政府發言人陳智菡晚間也在臉書PO文表示，推廣自行車並非車道長寬問題而已，更直言「指糾結幾%的人，只會暴露自己外行」。
民進黨台北市議員吳沛憶在臉書上質疑，柯文哲在228期間進行一日北高自行車活動，說是為了推廣自行車產業，體育局還因此補助活動23萬元，不過柯文哲6年任期間，全台北市的自行車道只增加1％，而且都是前任市長規劃的路線，結果現在卻能冠冕堂皇表示是為了提升自行車風氣，「花近百萬騎自行車遶境外縣市，24 小時市長特寫鏡頭，果然是相當重視自行車政策的柯市長。」陳智菡表示，有在騎自行車的朋友應該都知道，推廣這個運動，要可長可久，不是車道有多長多寬那麼簡單，過去北市自行車路線最為人詬病的，就是路網有破洞、路線不連貫，沒幾公里就斷線，而且人車爭道狀況嚴重，降低上路意願。陳智菡也分析，為了有效推廣自行車運動，使臺北市的綠色運輸更完善，柯文哲上任後致力於三大重點：讓既有自行車路網高度串聯、銜接跨市及河濱自行車道、優化自行車路線。陳致函直言，自行車與一般車輛的人車分離，才是自行車政策中的重中之重。「大家應該都還記得敦南自行車道利用市區幹道最外緣建置，結果單車、汽車、公車相互爭道，落得失敗收場。」陳智菡說，「後來將人行道的部分空間挪作自行車專用道，又造成對行人的威脅。」陳強調，柯文哲上任後，6年來臺北市自行車人車分道的總距離增加了33公里，要重新規劃、與地方協調、挖路，每個都是工程，困難度比人車共道高出好幾倍，車友因此可以享有更好的騎乘品質。陳智菡強調，針對北市寬度30公尺以上道路，北市也將分期導入專用自行車道，並且會整合台北市的登山步道跟河濱的自行車道，讓鐵馬在臺北更無礙。此外，北市體育局去年在觀山河濱公園，打造全市首座自由車公路賽練習場，涵蓋髮夾彎和S型連續彎道，提供選手更專業、國際的練車場。文末，陳智菡再次強調，自行車的優化、質化、專業化，是北市府全面性的佈建，只會糾結路線多了幾趴的人，「暴露的絕對不是智商，只是比較外行。」