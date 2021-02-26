打完2劑中國科興疫苗照樣染疫！印尼首傳醫護確診
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-26 06:53:41
新冠肺炎肆虐全球，隨著各款疫苗陸續問世，各國疫情終於有緩解跡象，不過關於疫苗的實際效用，個案似乎仍存在不穩定因素。印尼西爪哇萬丹省(Banten)一間醫院，日前傳出有20多名醫護人員與實習生感染新冠，其中部分人甚至已完成2劑中國科興疫苗的完整接種程序，也是印尼首度傳出有醫護施打完整劑數疫苗後仍確診；在這之前，東爪哇省已有護士在打完首劑科興疫苗不久後死亡，但院方聲稱與疫苗無關。
綜合外媒報導，印尼東爪哇省勿里達縣Ngudi Waluyo地區總醫院(RSUD)的一名33歲女護士艾妮(Erny Kusuma Sukma Dewi)，於上月28日接種了第1劑中國科興疫苗後，出現發燒、呼吸困難等症狀。她於本月5日被送醫，隔天就住進加護病房，最終於14日因醫治無效而病逝。當時艾妮服務的醫院表示，艾妮的死應與疫苗無關，且由於同醫院的同事無人染病，所以也不清楚她確切感染的時間及原因。印尼全國護士聯盟則指出，艾妮首次接種時有通過篩選，當時確定她人是健康的。此外，萬丹省(Banten)南唐格朗市(South Tangerang)一間醫院，近日也傳出有20多名醫護人員與實習生集體感染新冠肺炎，院方向當地媒體透露，部分確診者近期已經接種第2劑疫苗，或許是因距離打完疫苗隔不到14天，疫苗的防護作用尚未完全出現，但拒絕說明染病醫護中，確切有多少人打完2劑科興疫苗。
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