萊豬解禁三個月 行政院：目前無任何豬肉檢出含萊
記者吳承翰、葉政勳／台北報導
2021-02-26 09:12:27｜2021-02-26 09:13:17
立法院上個會期通過含有萊克多巴胺美豬解禁，在國民黨團、民眾黨團、時代力量黨團的要求下，行政院長蘇貞昌新會期第一個報告的便是政府承諾百億養豬基金規劃，並於報告後備質詢。今（26）日上午行政院報告送達立法院，指出經費將用於豬舍更新、穩定國內豬價、實施豬隻死亡強制險等六項措施。對於萊豬進口狀況，報告提到這兩個月萊進口了500多批豬肉，「沒有任何一片含有萊克多巴胺。」
行政院報告表示，自今年一月擴大開放迄今，政府在進口豬肉到港後、出關前，必經「海關」、「防檢」、「含量查驗」共三個關卡，合格才能進到台灣市場，這兩個月來一共有500批豬肉進到台灣，沒有一片含萊。行政院承諾，未來如果有豬肉檢出萊劑，一定會即時公布、明白標示，並一路追蹤流向，讓國人清楚選擇。報告提到，自今年元旦開始，財政部、衛福部架設豬肉儀表板網站，統計豬肉進口狀況，從豬肉儀表板可看出，進口豬肉占整體豬肉不到一成，自去年8月宣布開放美豬進口迄今，台灣豬價穩定，不有價格崩跌或不合理漲價的情況，產業、消費者一直都很安穩。行政院表示，政府會從養豬場、豬隻載運、屠宰場、肉攤，有關的地方全面改善，1月28日起已核定「養豬產業全面轉型升級計畫」，將在4年內投入新台幣130億元，推動共六項養豬業、食品衛生升級規劃。一、協助豬舍更新，讓養豬場更乾淨、產出高品質豬；二、維持國內豬價在合理範圍；三、實施豬隻死亡強制險、增加保費補助，運豬車加裝GPS，防止斃死豬流入市面。四、以及設立冷凍屠宰廠，補助運輸車輛溫控設備，推動傳統肉攤溫控設備升級；五、增加三章一Q檢驗量能，鼓勵業者使用國產豬；六、積極協商出口條件及程序，加強海外拓展，提供外銷獎勵補助，希望讓豬肉出口成長率達到20%以上。