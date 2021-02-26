台股早盤慘綠跌逾350點 電子股重災區、原物料走揚
記者許家禎/台北報導
2021-02-26 09:26:32｜2021-02-26 09:36:43
市場擔憂十年期美債殖利率突破1.6%，隨之而來可能通膨加劇，使美股昨（25）日大跌550點，而台北股市今（26）日開盤跌262.14點，加權股價指數以16190.04點開出，隨後跌逾350點，下殺到16094點，16400點失守，回測萬六大關。電子龍頭權值股熄火，台積電、鴻海、聯發科、聯電跌1到2%，但原物料如鋼鐵、造紙強勁。
美股道瓊指數下跌559.85點，或1.75%，收31,402.01點；標普500指數下跌95.20點，或2.43%，收3,830.23點；那斯達克指數下跌478.54點，或3.52%，收13,119.43點；費城半導體指數下跌184.58點，或5.80%，收2,999.16點。台北股市今（26）日開盤跌262.14點，加權股價指數以16190.04點開出，隨後跌幅擴大，跌逾350點，下殺到16094點，16400點失守。權值股台積電以611元開出，早盤跌18元，跌幅2.99%，來到617元。聯發科、鴻海、聯電也跌1%多，來到926元、114.5元與54.8元。友達、群創則跌2到3%。不過，原物料行情噴發，鋼鐵、造紙走揚。像是中鋼構飆漲停，大成鋼、威致、彰源與佳大漲1到2%。華紙漲5%、榮成與正隆則漲1%多。