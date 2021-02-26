在野黨批破壞大潭藻礁 蘇貞昌：天然氣取代燃煤是不得已
記者呂炯昌／台北報導
2021-02-26 09:54:15｜2021-02-26 11:23:12
桃園大潭藻礁議題全面延燒，環團和在野黨力拚「珍愛藻礁公投」第二階段連署月底達標，行政院仍堅持第三座天然氣接收站蓋在現址。行政院長蘇貞昌今（26）日受訪表示，天然氣來代替燃煤是不得已選擇，並強調民進黨政府保護大潭藻礁比馬政府好多了。
蘇貞昌今日前往立院，就有關COVID-19肺炎篩檢、疫苗整備及百億養豬產業基金相關事項，進行專案報告及備詢。會前媒體追問，大潭藻礁第二階段連署要截止了，可是現在環境的議題卻被打成藍綠攻防？對此蘇貞昌表示，他看到有年輕人、國人同胞注意相關環境問題，這就是台灣很可貴的現象。蔡政府上任以來，非常重視環保、非常盡全力保護藻礁，所以以這樣的原則，「對於馬政府時代所列的232公頃，大幅地刪減九成多，只有剩十分之一，儘量避開藻礁」，並且將成立基金來保護藻礁，之所以必須進行這些作業，也就是要用天然氣來代替燃煤。蘇貞昌進一步表示，政府希望早一天停止燃煤發電、減少碳排放量，也是非常不得已的抉擇，還希望國人同胞支持，並且他會請相關部會把詳細的資料完整地隨時讓國人同胞知道，大家就會比較瞭解，基於國家及民生各方面，都必須在抉擇中，必須要有相關的作業。對於港星向華強申請在台依親移民，遭內政部以國安理由駁回。蘇貞昌表示，政府各部門都要保護國家安全、國人安全，相關主管部門對於相關案件都有經過最嚴謹的程序暸解，都以保護國家安全為第一；相關部會對於自己所做的相關作業，也都會適時向國人同胞報告。媒體問，中國持續對台灣發動認知戰，最新的是還被抓包，假裝是我國國安局的官員指控國安局違法監聽？蘇貞昌表示，這個確實是可以從這資料裡面抓包到，其實是海外有人惡意要破壞我國與友邦的關係，要用假訊息來詆毀相關機關的努力和作業，因為從相關露出的假訊息中，很多用語根本不是國人的用語，也不是國內主管機關相關的用語，一看就知道破綻，一看就知道，就可以抓包。