甩開台股！新台幣早盤強升逾4角、觸27.792元
記者顏真真/台北報導
2021-02-26 09:59:02
台北股、匯市今（26）日早盤表現兩樣情，台股大跌逾400點，新台幣兌美元則持續升值，並再度升破28元，一度衝上27.792元、強升逾4角，但並未突破前一交易日高點27.772元，目前在27.8元震盪整理。
不過，在美債殖利率急升下，美元指數走堅，亞洲主要貨幣兌美元今日早盤表現偏弱，其中韓元早盤回貶至1120.75韓元兌1美元，日圓在106.3日圓兌1美元，而人民幣兌美元中間價亦貶值191基點，來到6.4713價位。至於新台幣匯率，昨日盤中及收盤雙雙再創下逾23年半新高價之後，今日早盤即便台股大跌、韓元等亞幣兌美元走弱，新台幣兌美元在出口商持續拋匯下，以28.13元、升值1.26角開出，隨後升破28元大關，並再度衝破27.8元價位，一度來到27.792元、強升4.64角，但未突破昨日盤中高點27.772元，目前在27.8元震盪。匯銀人士指出，儘管台股跌，外資仍溫和匯入，加上央行意外放手讓出口商恐慌立現，美元買盤也遲疑，新台幣升值預期仍然強勁，加上月底出口商還有拋匯壓力，但後續要注意短期資金流向，只是目前看來美元買盤仍不敵出口商龐大美元賣壓。