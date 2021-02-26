捲人口販運和性侵醜聞遭起訴！前美奧運體操金牌教練輕生
（中央社密西根州伊頓郡25日綜合外電報導）美國當局表示，前奧運體操代表隊教練蓋德爾特（John Geddert）今天稍早因涉嫌人口販運和性侵害被起訴，而後自殺身亡。
根據路透社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，密西根州伊頓郡 (Eaton County）法院文件顯示，蓋德爾特因20項人口販運、1項一級性侵害、1項2級性侵害、犯罪集團、對警方說謊等罪名而被起訴。法院文件顯示，兩項性侵指控源起2012年的一起事件。密西根州檢察長納塞爾（Dana Nessel）在聲明中指出：「我的辦公室獲知，蓋德爾特自戕後，遺體已在下午稍晚被發現。這對任何相關者來說，都是一個悲劇故事的不幸結局。」蓋德爾特的律師辦公室向路透社證實他的死訊，但不願進一步評論他死亡時的詳情。蓋德爾特是2012年倫敦奧運女子體操金牌團隊「超級5姝」（Fierce Five）的教練，且曾是訓練精英運動員的美國雙星體操俱樂部（Twistars USA GymnasticsClub）負責人。身陷性侵醜聞的前美國奧運體操代表隊隊醫納沙（Larry Nassar）也曾在此服務。美國體操聯盟（USA Gymnastics）已於2018年1月暫停蓋德爾特的職務。納沙因騷擾年輕女子體操運動員的罪名，在密西根州被判處兩起有期徒刑，分別是40至125年及40至175年；此外，他也因兒童色情被定罪，須服刑60年。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1100226珍惜生命， 自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。