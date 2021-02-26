反萊豬連署70萬份創紀錄！國民黨呼籲再簽藻礁公投
記者陳弘志／台北報導
2021-02-26 10:24:48｜2021-02-26 10:32:53
國民黨發起的反萊豬公投今（26）日創下連署70萬份的紀錄，這是2017年《公民投票法》修正以後，以最短時間達成最高連署份數的紀錄；此外，國民黨呼籲民眾繼續幫忙連署藻礁公投，讓該區藻礁是否存續，由全民決定。
國民黨自1月9日發動「反萊豬」、「公投綁大選」兩項公投案第二階段連署以來，截至昨天下午4時，「反萊豬」公投案達到69萬1,398份、「公投綁大選」公投案達到67萬4,497份，國民黨組發會主委李哲華、文傳會主委王育敏預估今天上班繼續彙整與校對後，今日就會突破70萬份，這也創下2017年《公民投票法》修正以後，以不到50天的時間達成最高連署份數的紀錄，也凸顯民眾對於蔡英文政府進口萊豬的政策難以接受。國民黨在彙整、造冊、檢查連署書格式等工作後，預計3月9日送交中選會審查，希望全案能於8月28日公投。國民黨另外呼籲還有一項公投需要大家幫忙，那就是「珍愛藻礁」公投案，攸關第三天然氣接收站可能影響桃園大潭藻礁的生存，現階段離安全連署份數35萬份還有一段差距，目前僅剩不多的連署天數，呼籲國人踴躍參與連署。國民黨指出，台灣民眾不僅要吃得安全、健康，也要住得安心、乾淨，自然環境的永續保存需要大家共同努力。「珍愛桃園藻礁」公投連署網站： http://algalreef.weebly.com/ ，公投連署書下載網址： https://pse.is/3akxvp 。