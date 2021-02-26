柯文哲春節拜會談什麼？游錫堃：請我多照顧民眾黨立委
記者呂炯昌／台北報導
2021-02-26 10:46:05｜2021-02-26 10:46:43
媒體報導，台北市長、民眾黨主席柯文哲過年期間曾拜會立法院長游錫堃，引發外界關注兩人見面談什麼？游錫堃今（26）日受訪表示，柯文哲請他多照顧民眾黨立委。
立法院第十屆第三會期今日開議，邀請行政院長蘇貞昌提出有關COVID-19篩檢、疫苗整備及百億養豬產業基金相關事項的專案報告並備質詢。游錫堃在進入議場前被媒體詢問關於柯文哲拜會一事。游錫堃表示，兩人就是聊聊天，柯文哲很客氣的請他多多照顧民眾黨的5位立委，他反而對柯文哲說，「5位立委都是院長的頭家啦」，希望立委們能照顧院長。游錫堃補充說，大家都知道人民之所以是總統的「頭家」，是因為人民有投票權，5位立委當初也投票給他，所以同樣的邏輯，立委們才是「頭家」，希望頭家多多照顧游錫堃。至於是否有談到合作的議題，游錫堃回答，合作的部分就是在立法院。民眾黨立院黨團總召邱臣遠稍後表示，大家都是立院同事，不管是院長、副院長大家都要互相照顧，新會期不管是眾所期盼的修憲議題，都要跨黨派高度協調、高度有共識才能推動，希望要回歸理性、務實態度，千萬不要像上個會期經常發生杯葛情事。