超噁！ 女子遭不明人士噴檳榔汁
記者柳榮俊/台中報導
2021-02-26 10:36:33
台中市西區中興街日前發生有女性被不明機車騎士噴吐檳榔汁的事件。市議員黃守達指出，被害人發生這件事後旋即將事發經過上傳臉書社團爆料，沒想到發現受害者不只一人，不只當天還有另一受害者，也在西區向上北路美村路口有相同遭遇，幸好24日台中市警察局已透過受害人證詞與監視器畫面比對，順利追尋到嫌犯。
黃守達指出，此案警方掌握共有三人受害，因嫌犯犯案後便加速逃逸無從追蹤，受害者才找上他協助。後續經其中一名受害者指認機車特色，以及警方調閱監視器，才得以快速掌握嫌犯身分。受害者之一的E小姐表示，被檳榔汁噴到當下，因事發突然沒有反應過來，加上覺得很噁心只想快點處理掉也忘記要拍照，嫌疑人特徵更是不清楚，各種看似不利於偵辦案件的情況下，卻還是在短短幾天內破案了，很感謝黃守達議員團隊及警方的幫忙。嫌犯此舉可能觸犯「社會秩序維護法」第91條第1款與「刑法」第354條的「毀損罪」；即便未汙損財物，依「廢棄物清理法」第27條，隨地吐檳榔汁的行為也可依法開罰。黃守達呼籲，不論動機為何，任意汙損他人身體、衣物等行為非常不可取，現在許多街道、商家皆裝有監視器，千萬不要存僥倖心態。也感謝公益派出所接獲報案後積極辦理，才能迅速破案，遏止犯行，還被害人一個公道。