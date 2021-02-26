確定了！奈良美智特展高雄、台南也看得到

文化總會今（26）日於臉書粉專發文表示，《奈良美智特展》確定加碼，分別於7月與11月移師高雄、台南開展！文總表示，奈良美智（YOSHITOMO NARA）首度跨海來台開展，引起全台大批粉絲關注，在高雄市政府、台南市政府積極協助下，終於成功敲定高雄市立美術館與台南市立美術館加入展覽行列。

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文總副秘書長李厚慶表示，史上首次奈良美智特展來台，舉國矚目，經過各方大力協助，讓這場公益展覽分別在台灣南北、三座城市皆有展出，除了希望讓更多國人欣賞到國際藝術家奈良美智的作品外，也將奈良美智公益特展傳達台日友好的心意極大化。

屆時高雄與台南美術館的展期預計分別在7月與11月登場，李厚慶呼籲，從3月中開始，幾乎整年度都能看到奈良美智特展，中南部的粉絲們可以好整以暇地安排時間，不用搶在第一波來看展。

《奈良美智特展》首波將在2021年3月12日至6月20日於關渡美術館開展，將有多幅是去年「STARS展：現代美術のスターたち―日本から世界へ」森美術館展出的作品，此外，特殊媒材展品包括鮮花作品、手提袋、厚紙板、木頭畫作、帆布畫等都會在展場中曝光，展出作品相當豐富。

李厚慶表示，展覽是免費入場，為了帶給大家最高品質的觀展體驗，相關入場規範主辦單位文總與關美館尚在研議中，近期將會於奈良美智特展臉書粉絲專頁與文化總會臉書粉專公布。