中捷斷軸分析報告審查 中市府要求北捷局再提說明
記者柳榮俊/台中報導
2021-02-26 10:49:24
台中捷運綠線電聯車聯結器軸心斷裂事故，日前台北市捷運工程局函送半永久式聯結器故障分析報告(含改善計畫)至中市府辦理後續審查，中捷運故障審查委員會(25)日召開第5次會議進行報告實質審查，經過委員會6個小時嚴格審查，針對改善後軸心的安全驗證、保證措施等，尚有部份項目未完整說明，要求北捷局與川崎重工盡速補充說明，後續將再召開會議，確認安全無虞後，提交結論給交通局，市府才會展開通車期程的討論。
(25)日召開審查會議，就北捷局提送的「半永久式聯結器故障分析報告」，針對故障原因應是聯結器「安全裕度」不足，加上錨固座因未建立工作程序，組裝不良，導致牽引裝置軸心發生疲勞斷裂，經中捷故障審查委員會判斷，北捷所提故障原因尚屬合理。另外，針對改善後軸心的安全驗證、保證措施等，尚有部份項目未完整說明，要求北捷局與川崎重工盡速補充說明。中捷審查會會議，北捷局由陳耀維副局長率隊與川崎團隊進行簡報，並針對歷次委員提問進行回覆，歷經6小時的嚴謹審查過程，委員會除檢視過去四次審查意見的補充回覆外，主要審查北市府提送的厚達600餘頁的事故報告，每位委員都竭盡心力，發揮專業交叉提問，嚴格審查相關資料，內容涵蓋改善後軸心的安全驗證、保證措施、名詞定義等，尚有部份項目需再進一步補充說明，要求北捷局督促川崎重工儘速依據中捷故障審查委員會的討論結果，確實補正故障分析報告。交通局強調，「安全至上」通車沒有時刻表，市府一定會嚴格把關，中捷故障審查委員會一定會秉持專業與公正客觀的方式詳加審查，確實做好安全把關的責任，後續待委員會確認安全無虞後，交通局會立即報請市府展開通車的時程討論。