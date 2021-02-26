買疫苗排除中國製？陳時中曝考量：要安全有效、大家敢用
記者吳承翰、葉政勳／台北報導
2021-02-26 11:08:39
立法院第三會期今（26）日開議，行政院長蘇貞昌率領相關部會，就台灣疫苗採購進度、百億養豬產業基金到立法院院會進行專案報告、並備質詢。民進黨立委趙天麟問防疫指揮官陳時中，台灣不考慮中國製疫苗的考量，陳時中強調，疫苗目前是賣方市場，台灣在選擇上要更謹慎，主要考量點是「安全有效、有人敢用」，才能跟賣方開啟談判。
陳時中進一步指出，台灣選擇疫苗，相關條件都會更嚴格，台灣無法承擔失敗的風險，必須雞蛋放在不同的籃子哩，降低風險。行政院報告中提到，台灣第一季就能獲得476萬劑疫苗，趙天麟追問，最快何時能到達？陳時中指出，藥商輝瑞會把疫苗分配到8個地區，第一次運送時台灣能得到其中20萬劑，他表示COVAX應該會在運送過程中遇到狀況，會委託無國界基金會幫忙配置。陳時中表示，以目前的狀況，三月會施打完第一劑、四月再施打第二劑，接著追蹤一個月觀察施打成效，政府會進行查核，時間上會拉得比較長。趙天麟指出，目前世界各國都出現民眾、醫護人員施打疫苗後，身體出現副作用的狀況，趙問陳時中，是否可以防疫指揮官的身分率先施打疫苗，安定民心？陳時中表示，他已經4年沒有執業，不算第一線優先施打的醫護人員，但考量到政務官對控制疫情的社會責任，他會認真思考此事。而原定於去年7、8月舉辦的日本東京奧運，因新冠肺炎疫情延至今年，趙天麟問，若接種需要提早14天，是否會讓台灣國手在7月9日前施打疫苗，以趕上7月23日開始的奧運？陳時中表示，一切都會配合東奧防疫政策。