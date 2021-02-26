三接開發面積縮小避開藻礁區？蔡壁如批綠營用懶人包洗腦
記者呂炯昌／台北報導
2021-02-26 11:59:20
桃園大潭藻礁議題全面延燒，環團和在野黨力拚「珍愛藻礁公投」第二階段連署能夠在月底前達標，行政院長蘇貞昌今（26）日受訪表示，「第三天然氣接收站是不得已的選擇」。對此，台灣民眾黨批評行政院沒說實話，反而還動用網軍製作懶人包，向民眾洗腦。
蘇貞昌今日前往立院，就有關COVID-19肺炎篩檢、疫苗整備及百億養豬產業基金相關事項，進行專案報告及備詢。民眾黨立院黨團在質詢前受訪，被問到大潭藻礁公投一事，民眾黨幹事長蔡壁如表示，大家應該回顧當年行政院長賴清德說不蓋深澳電廠，但是過一段時間卻又說第三天然氣接收站在大潭設置，其實當時環評委員是將此案駁回，可是官員動用力量強行讓環評過關，當時其實是有提出替代方案。蔡壁如呼籲，大家應該理性討論有7600年的藻礁到底應不應該被保存下來，而不是用網軍帶風向，如果官員硬用暴力讓環評通過，民眾就應該站出來用公民力量，以公投方式，保護這片美麗的藻礁。針對民進黨表示「對於馬政府時代所列的232公頃，大幅地刪減九成多，只有剩十分之一，儘量避開藻礁」，蔡壁如表示，民進黨大量製作懶人包，但是這些懶人包是互相矛盾，工業港並未縮小，所以去年3月才會發生工作船在近海發生擱淺，導致藻礁受損，所以還是民進黨應該說清楚「到底有沒有縮小」。民進黨委員說要有平台，但是最好的平台就是透過公民投票，告訴政府藻礁是否要不要被保存下來。「珍愛藻礁公投」最後送交中選會的期限為3月16日，包括國民黨、蔣萬安、林奕華、魯明哲、洪孟楷等立委，都有透過服務處鼓勵大家參與公投連署。立院最早關注大潭藻礁議題的時代力量則是動員各地黨部擺攤，利用228連假衝刺。蔡壁如則是帶著團隊四處爭取民眾連署，蔡壁如辦公室表示，若每天增加2到3萬份連署書，3月10日之前應該可以達標，成案法定門檻是29萬，安全目標量35萬。