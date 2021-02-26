藻礁又成政治對決！林濁水揭藍綠共同點：換位置就換腦袋
編輯中心/綜合報導
2021-02-26 12:06:20
桃園大潭藻礁議題全面延燒，環團和在野黨力拚「珍愛藻礁公投」第二階段連署月底達標，行政院則仍堅持第三座天然氣接收站蓋在現址。隨著國民黨力挺連署，藻礁保育的環境議題也再度被打成藍綠攻防，如同另一場萊豬翻版的口水戰。對此，前民進黨立委林濁水感慨，「變來變去、為反對而反對、換了位置腦袋都是兩黨共同衷心信仰的中心思想」。
行政院長蘇貞昌今（26）日在立法院接受媒體訪問時，談到藻礁議題，先是稱讚年輕人注意環境問題，是很可貴的現象，隨即話鋒一轉強調用天然氣來代替燃煤發電是不得已的選擇，且已將開發範圍從馬政府時代所列的232公頃，大幅地刪減九成多，只有剩十分之一，儘量避開藻礁。而搶救藻礁的公投領銜人潘忠政則是批評三接的環評曾被退回，之後政治力介入才強行通過，毫無專業性可言，讓他們無法接受。前民進黨立委林濁水今日也在臉書發文評論藻礁一事，指出「國民黨執政，決定蓋第三液化天然氣接收站；民進黨號召護藻礁。民進黨執政，修改了國民黨的案繼續蓋第三液化天然氣接收站；國民黨連署護藻礁公投。國民黨執政開放萊牛民進黨拼命反對，民進黨執政開放萊豬，國民黨連署反萊公投，罷萊投票」。藍綠不停交換立場攻守轉換，林濁水直言「兩大黨有沒有中心思想？有，變來變去、為反對而反對、換了位置換腦袋都是兩黨共同衷心信仰的中心思想」。（編輯：倪浩軒）