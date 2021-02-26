緬甸政變釀對立！傳軍方支持者追打、刺傷示威者
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-26 11:50:54
緬甸軍方發動政變已將近一個月，緬甸局勢未見趨緩，聲援民主的示威活動更是一波接一波，除了示威民眾與軍方的矛盾加深，社會中不同立場的人民也出現衝突。緬甸最大城市仰光25日又有民眾上街抗議政變，同時還有上千名軍方支持者不甘示弱，雙方在街頭互相推撞、叫囂，網上更盛傳一段示威者遭軍方支持者追打的影片。
綜合媒體報導，緬甸軍方發動政變後，成千上萬民眾接連走上街頭，要求釋放翁山蘇姬等民選官員並恢復民主，整個國家幾乎都壟罩在憤怒、低迷的情緒中。25日在仰光，民主派的示威者與軍方支持者同場集會，雙方爆發衝突。軍方支持者手持標語，另一邊的民主示威者則以敲打物品發出的噪音，加上舉起雙手比出「X」等方式抗議。其後緬甸網路上流傳一段影片，並經由緬媒、外媒報導，畫面顯示25日當天在仰光街頭，有手持尖刀的軍方支持者走動，人群被嚇得四處逃竄，不久後，一名身穿白衣、疑為民主派示威者的男子出現，隨即被對方率眾包圍，跌倒在地並拳腳相向，打完之後隨即散去，其他人見狀趕忙上前關心，醫療人員也前去檢視傷者狀況。眼看局勢持續升溫，除了西方國家領袖發表譴責外，來自31個國家、近140個非政府組織也展開連署，呼籲聯合國安理會緊急對緬甸實施武器禁運。社群媒體方面，臉書(Facebook)也宣布，停止緬甸軍方使用該平台及旗下的Instagram發布訊息，也不准與緬軍有連繫的公司在平台上販賣廣告。