藍委籲率先打AZ疫苗解民眾疑慮 陳時中：依防疫指揮順序
記者吳承翰、葉政勳／台北報導
2021-02-26 11:55:48
立法院第三會期今（26）日開議，行政院長蘇貞昌率領相關部會赴院會就新冠肺炎疫苗採購進度、百億養豬產業基金。國民黨團總召費鴻泰指出，台灣第一批進口的20萬劑疫苗牛津AZ，歐洲醫護人員施打後副作用強烈，引起台灣醫護人員質疑，費問防疫指揮官陳時中願不願意率先施打，安定民心？陳強調一定要依照防疫指揮順序，由醫護人員先打，他是中央政務官，屬於第二批。此番回應引來費不滿，直斥陳時中沒有安撫民眾，他直接對蘇貞昌說「如果我是你，我就把他換了！」
費鴻泰表示，21日各家媒體報導，指出台灣醫護人員不願意施打第一批進來的AZ疫苗，陳時中說不會強迫醫護人員一定要施打AZ疫苗，「只是他們施打的時程會往後延。」讓費不滿，質問陳「那你進AZ要幹嘛？」費鴻泰追問陳時中，是否願意率先施打AZ疫苗，當表率讓有疑慮的人放心？陳時中強調依照防疫順序，他是第二順位，若講意願他一定願意，但一切還是按照規則來，費直呼「你不果決，這種人怎麼帶我們打仗？」費鴻泰隨後轉向蘇貞昌，強調「如果我是你，我就把他換了！」陳時中則不滿回擊，認為費對AZ疫苗有疑慮，他可以等，不會有人強迫他一定要施打。