不滿SOGO案遭抹黑！蘇震清宣布退出民進黨
記者呂炯昌／台北報導
2021-02-26 12:17:12
民主進步黨籍立委蘇震清被控收受前太流公司董事長李恆隆賄款遭訴，1月29日新台幣1000萬元交保，並限制住居、出境、出海。蘇震清今（26）日拋出震撼彈，宣布退出民進黨，理由是不滿SOGO案遭到黨內抹黑。
蘇震清辦公室發布新聞稿表示，「30年的從政歷程以來，一步一腳印的揹負著屏東鄉親的付託，腳踏實地。來自台灣最南端，每天最早出門，最晚休息， 屏東鄉親時時刻刻都在檢驗蘇震清，蘇震清在屏東的服務，絕對不收 紅包，不包工程，屏北的鄉親以十萬票肯定我的努力、屏南的鄉親也以十萬票肯定我的汗水。」蘇震清指出，從檢調搜索當天，有一股力量，向媒體散播不實的謠言，極盡扭曲他的人格之能事，這些抹黑都不是事實，在司法上，他一定會全力捍衛清白。他強調為SOGO案發聲，是出於公理正義，而《公司法》的修正討論，更是完全依照黨團的立場表決，其中沒有利益交換，更沒有對價關係。蘇震清表示，忠於國家、忠於屏東、忠於鄉親，也忠誠於民主進步黨。但是為了不讓摯愛的民進黨受到無辜的傷害，不讓府院黨高層有所困擾，我宣布即日起退出民主進步黨，直到以清白之身重新再回到民進黨。蘇震清最後強調，他的清白如同大武山一般堅定不容質疑，一定會循司法途徑，捍衛聲譽的清白。