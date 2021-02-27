連假多、工作日短！國內房仲業者2月交易件數均小跌
記者賴志昶／台北報導
2021-02-27 08:30:00
2月恰逢農曆春節、228連假等假期，工作日數較短，以往被視為房市交易淡月。根據國內房仲業者統計，全台交易狀況與1月皆呈現下滑。業者分析，以房市交易來看，工作日減少勢必會影響房市量能，因此，2月交易量較去年同期減少實屬必然，若是以同樣天數來換算，今年交易量甚至超越去年同期，顯示今年買氣相較去年有更為轉好的跡象。
根據住商機構企畫研究室統計，住商旗下加盟店2月成交業績受到農曆春節影響，全台與上月相比大減36.2%，較去年同期減少11.6%，其中台北市月減30.8%，年增9.3%；新北月減42.9%，年減18.7%；桃園月減48.8%，年減35.3%；台中月減30.3%，年增13.1%；台南月減36.6%，年減6.0%；高雄月減28.1%，年減18.5%。綜觀住商在六都表現，年成長僅北市與台中逆勢成長。住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨分析，雖然2021年頗有新氣象，可是央行打炒房負面因素對於首購型與投資型客戶影響深，北市自用買盤實力深，一旦有價格鬆動讓買方願意積極進場，而台中雖然捷運走走停停，可是自用買盤仍有支撐，應是成交優於去年的重要原因。大家房屋企畫研究室專案副理郎美囡認為，房市調控一波接一波，將有助於清理房市比較紛亂的籌碼，對於投機型買方的比重也能降低，對市場並非壞事，總體來說，2021年如無意外，應延續今年價量均穩的狀況，不大容易出現暴漲暴跌。另據永慶房產集團研展中心統計，永慶2月全台交易量較1月減少33%，若與去年同期相比則量縮9%：而在六都房市中，與去年2月同期相比，台北呈現持平；新竹縣市、台中與台南分別小幅量縮3%、6%與1%，表現相對亮眼；其餘三都則均量縮一成以上，新北與高雄都減少16%，桃園量縮17%。不過，據永慶統計今年1、2月交易量，全台交易量較去年同期成長21%，其中新竹縣市量增超過三成，表現最佳，交易最為熱絡，新竹縣市量增39%，雙北市則分別成長26%與21%，桃園成長24%，台南增4%，高雄則成長17%。永慶房屋業管部協理謝志傑說明，整體而言在資金潮、超低利率環境挹注下，今年前二月房市交易可算是正常發揮，預期今年第一季房市較去年同期量增兩成的機率高。謝志傑也表示，觀察年後看屋量與1月相當，顯示民眾仍積極看屋、尋屋，購屋意願仍高，加上買方逐漸認同價格，考慮期有縮短的跡象，成交機會增；此外，因貨幣寬鬆、低利環境續行下，高資產族群也開始思考如何對抗資產價格通膨的狀況，近期發現換屋族群、高資產族群進場購屋的狀況也有增加的趨勢，帶動中高總價產品交易回溫，尤其是具備地段、產品稀有性等優勢物件，最受高資產客戶、換屋族群青睞，擇優進場。另一方面，據中信房屋統計，2月份內部買賣成交件數與上月相較，台北市月減44.6%、新北市月減39.5%、桃園市月減25.3%、台中市月減37.5%、台南市月減46.2%、高雄市月減47%，全台平均月減43.5%；與去年同月相比，台北市年減10.3%、新北市年減29.7%、桃園市年減26.8%、台中市年減27.3%、台南市年減30%、高雄市年減33.8%，全台平均年減為31.3%。不過，中信數據顯示，累計1到2月與去年同期相較，台北市年增35.3%、新北市年增5.7%、桃園市年減5%、台中市年增31.8%、台南市年增10%、高雄市年減5.3%，全台年增為11.7。中信房屋總經理張世宗分析，六都與上月相較、甚至與去年同月相較，均呈現衰退；不過，由累計交易表現來觀察，六都多數仍走出正成長格局，顯示到目前為止，房市交易狀況仍屬穩定。張世宗指出，去年第4季政府打炒房政策雖然造成年初部分買方心態觀望，且1、2月疫情升溫，使得房市熱度略見降溫，但從年後來電詢問量仍持續增加、網路物件點閱率也提升近5%等狀況來看，房地產的需求並未退燒。另據台灣房屋集團統計，觀察2021年2月價量變化，交易量除了新竹增3.5％，其餘均較上月減，平均月減3.6%，至於價格平均月增3.3%；若觀察1+2月桃園增最多10.5%，新竹增9.5%，僅台南量減3.5%；整體1+2月整體交易量年增5.1%，價格年增3.7%。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2月有春節假期，工作日減少的情況下，對上月明顯量減，加上央行祭出限貸令，部分置產型買盤放慢腳步，但觀察2021年1、2月兩個月的交易量和去年比較，整體交易還是比去年微增，價格持平微增，顯示自住需求盤堅，但追價意願不高；由於台股已到高點，後續是否還能衝高，國際疫情變化，以及政府是否會針對囤房稅或修改房地合一稅，作為打炒房手段，都將成為今年房市走向的觀察重點。台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，2月因有年假，且有疫情影響在交易量上確實受到影響，桃園房價較上月增加僅微幅增1.1%，交易量縮3.1%；但新竹地區受疫情影響較小，故2月房價較上月1月增加5.8%，交易量則增加3.5%，新竹地區似乎沒有影響太多，房價有別與其他區域，走平穩向上格局主因與新竹地區家庭年收所得結構有關。