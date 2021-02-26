工業區派出所「櫻」該輕「松」「梅」事
記者鄧力軍/台中報導
2021-02-26 13:08:33
大地回春百花爭艷，台中市工區派出所旁於12年前栽植的8棵小櫻花樹，如今已昂然長成大櫻花樹，並在這春暖花開的季節裡盛開一片美麗火紅的櫻花，令洽公的民眾不禁贊嘆心曠神怡!而派出所櫻花樹旁邊另有種植松樹及梅樹，據第六分局員警透露，這三種樹被員警稱有「櫻」該輕「松」「梅」事的吉祥象徵。
台中市第六分局工業區派出所於民國80年7月正式成立，原辦公廳舍是借用工業區服務中心2樓的辦公室，因廳舍隱密造成報案及洽公民眾種種不便，故在工業區內興建專屬警勤辦公廳舍，儼然成為區內廠商與各界人士之企盼。經多方支持與努力下中市警第六分局工業區派出所 廳舍在民國98年竣工，巍巍佇立在西屯區工業區一路與工業區五路口，位處工業區就業人員上班必經之地，肩負工業區的交通及治安重擔。當年為提供市民更親善的洽公環境，種植許多花草樹木，綠美化本所辦公廳舍，而其中大門的羅漢松、後門的梅花樹以及側門的櫻花樹，最具代表性，員警表示這象徵著工業區的治安與交安「櫻」該輕「松」「梅」事，也歡迎不論是在工業區上班或正好路過的民眾可以放慢步伐，一同分享春暖花開的喜悅。