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陳其邁親筆信邀請　促成奈良美智展巡迴高雄

記者郭凱杰／高雄報導

2021-02-26 13:31:12

▲高雄市民不用敲碗了!文化總會今(26)日公布，日本重量級當代藝術家奈良美智特展確定加碼將於7月1月移師高雄市立美術館。（圖／高市府提供）
中華文化總會今(26)日公布，日本重量級當代藝術家奈良美智特展確定加碼將於7月1月移師高雄市立美術館。（圖／高市府提供）
中華文化總會今(26)日公布，日本重量級當代藝術家奈良美智特展確定加碼將於7月1月移師高雄市立美術館。對此，高雄市政府表示，市長陳其邁去年底聽聞展覽訊息曾以親筆書信邀請奈良美智，表達希望《奈良美智特展》能夠巡迴到高雄市展出的誠摯心意，並責成副市長史哲及文化局全力協調促成，終於促成這件美事。
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▲▲文化總會今天公布，日本重量級當代藝術家奈良美智特展確定加碼將於7月1月移師高雄市立美術館。（圖／高市府提供）
▲▲文化總會今天公布，日本重量級當代藝術家奈良美智特展確定加碼將於7月1月移師高雄市立美術館。（圖／高市府提供）
中華文化總會將主辦奈良美智特展，於3月12日起在關渡美術館展出，奈良美智2020年在東京森美術館展覽的新作「月光小姐」也將首度在海外展出，奈良美智本人更親自赴台布展。
▲陳其邁去年底聽聞展覽訊息曾以親筆書信邀請奈良美智，表達希望《奈良美智特展》能夠巡迴到高雄市展出的誠摯心意。（圖／高市府提供）
▲陳其邁去年底聽聞展覽訊息曾以親筆書信邀請奈良美智，表達希望《奈良美智特展》能夠巡迴到高雄市展出的誠摯心意。（圖／高市府提供）
許多台灣中南部的民眾、網友紛紛透過各種管道，期待特展能走出台北、擴大展覽地域。在高雄市政府積極協助下，終於成功敲定高雄市立美術館加入展覽行列。
副市長史哲也貼文表示，《奈良美智特展》加碼高雄是高雄市民敲碗，高雄市政府積極爭取的成果，奈良美智（YOSHITOMO NARA）首度跨海來台開展，引起全台大批粉絲關注，許多市民朋友也引頸期盼特展能夠來到高雄。在得知展覽資訊後，陳其邁 Chen Chi-Mai市長也請我與文化局積極爭取特展來到高雄，陳其邁更親自寫信邀請。特別感謝文化總會的幫忙與協助，來促成這次的機會。高市府表示，陳其邁相當感動，並強調將號召市民一起，感受藝術的美好與深厚的台日情誼。
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