Tag人物／是戲也是人生 逆風劇團助迷途少年撕標籤
文/陳錦欣
2021-03-01 20:30:00
2015年三位年僅18、19歲的少年成立了逆風劇團，曾經他們各自有著不完美的過去，他們分別都被貼上了世俗的標籤，沒有人對他們的未來抱持希望，也沒有人給予他們希望，但他們選擇走出陰影角落，成立台灣第一個以中輟生、高關懷少年所組成的劇團，成瑋盛、陳韋志以及邱奕醇，這三位劇團中的鐵三角成功接住了許多體制外，差一點就要被拋棄的逆風「非行少年」。
「我們三個創辦人，以前都是在地社區的問題孩子。」團長成瑋盛想起自己的荒唐歲月，自嘲道：「那時候被貼上高風險少年的標籤也是正常的啦！」國中時期的瑋盛打架、組幫派叱吒風雲，問他為何要這麼做？他說出一個肯定的答案：「想要自由！」但每每他最後就是被抓去訓導處、叫到輔導室，甚至是被警察壓制，他的信念開始在日復一日的生活中崩解，他體悟到「自己並沒有因此得到自由」。 「我們都很嚮往自由和歸屬感，可是不知道為什麼？我們一直不斷的讓自己失去自由。」邱奕醇說，在最荒誕的歲月中他身邊的朋友傷的傷、關的關，暮然回首，他不想要再繼續過這樣的生活，邱奕醇是瑋盛國中時期大一屆的學長，當邱奕醇對未來感到茫然，拿起手機想找人聊天時，一通電話成為了他人生的轉捩點，他跟瑋盛見了面，聊到瑋盛想要組一個劇團、想要幫助跟自己一樣的青少年時，他一口答應了，「我喜歡大家在一起的感覺」這句話，讓他即使必須身兼數份打工才能維持劇團運作，他也樂此不彼。 「能夠幫助跟我一樣的孩子，是一件很興奮的事。」鐵三角之一的陳韋志曾經被貼上「廢物」的標籤，甚至某天到教室時，找不到自己的課桌椅，找了半天才發現自己的桌椅早已經被班導丟了出去，他是被放棄的學生，當發現自己被貼上標籤後，韋志當時的念頭是「既然你們認為我是這樣的人，那我就成為這樣的人給你們看」，雖然當時的班導放棄了他，但慶幸最後拉住韋志的還有更多的輔導老師和社工，讓他在最後一刻振作起來，下定目標要成為一位社工，這也間接讓逆風劇團得以幫助更多的人。 「我們相信一件事情是，阻力有一天能夠成為社會的助力。」瑋盛談到壓垮自己最後的一根稻草，是因為一個喪禮，在喪禮上他呆呆看著結束自己生命的好友，耳裡聽著誰誰誰又要被關起來，他決定必須要挺身而出，儘管有些歲月他要身兼好幾份打工、有些日子他們5個人吃一份套餐、有些夜晚他要凌晨去陪伴求助的少年，這些努力都是改變社會的一小步，他必須為踏穩走好每一步。 「問題少年都是一般認為自己沒有問題的人，特別去形容一群他們所認為跟體制內不一樣的人。」逆風劇團帶著團員走進了全台灣各地的少年觀護所、育幼院以及青少年中心跟機構，每年固定舉辦戲劇演出，也到安養院教長輩演出，這些別人眼中的「問題少年」，在瑋盛眼中都不曾被放棄，逆風劇團三位創辦人堅持用陪伴和歸屬感帶著這群少年前進，或許他們出生的環境讓他們處於弱勢、他們太急於想要改變卻走向體制外的世界，然而「弱勢不會永遠是弱勢，在他們弱勢時接住他們，陪他們茁壯，有一天他們會從被助者成為給予者」瑋盛相信著。【Tag人物小檔案】 逆風劇團˙創辦人：成瑋盛、陳韋志、邱奕醇˙創立時間：2015年˙官網：https://reurl.cc/WEvlbk˙臉書：https://reurl.cc/YW0yDo《NOWnews今日新聞》，推出專題企畫《#Tag人物》，不用過多的視覺包裝，更沒有花俏的特效動畫，我們希望最真實呈現人物主角的生命故事。衡量成功人生的指標，從來不該是世俗眼裡的單一標準，夢想有千百種可能。讓我們用不同的視角，看見追夢的勇氣和堅持。