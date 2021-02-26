官方發照！Jennie交往GD首現身 甜美幸福笑容曝光
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-02-26 13:54:04
南韓天團BIGBANG隊長G-DRAGON（GD），24日遭最強狗仔Dispatch（簡稱D社）拍到與師妹、Blackpink成員Jennie約會，雖然公司「YG娛樂」不回應藝人戀情，但昨（25日）Blackpink出席聯合國氣候變化大會，這也是Jennie爆出緋聞後首露面，照片中她笑容滿面，心情看似不受新聞影響。
根據韓媒報導，Blackpink四位成員Rosé、Jennie、Lisa、Jisoo昨到駐韓英國大使館，出席聯合國氣候變化大會宣傳大使委任儀式，Jennie身穿全白套裝，露出纖細美腿，代表團體接下來自英國首相Boris Johnson的感謝狀，場上，Jennie的笑容十分燦爛。 因表揚儀式非公開，照片由「YG娛樂」提供照片給媒體發稿，成員Jisoo今也開心在IG秀出活動照。此前，Blackpink就曾錄影片宣傳氣候變化等相關訊息，短短2分鐘內容，就衝破200萬觀看次數，Boris Johnson也感謝Blackpink發起#COP26的相關運動，讓氣候變化的問題獲得高度關注。