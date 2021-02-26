連假出遊必看！國道收費、高乘載管制措施出爐
記者黃仁杰／台北報導
2021-02-26 13:40:11
高公局今（26）日宣布，和平紀念日連假間，高速公路將湧入大量車潮，連假期間國道將實施單一費率，而國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折，另每日0時至5時全線道暫停收費。高公局指出，本次連假宜花東訂房率尖峰日達5成，國5壅塞勢必難以避免。
高速公路局提醒用路人出門前應做好車輛保養，高速公路故障車輛多屬缺水、缺油、缺電、溫度過高、爆胎及其他無法啟動等問題，依據「高速公路及快速公路交通管制規則」，若有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落等狀況，可處駕駛人新台幣3千至6千元罰鍰，車輛若有缺水、缺油等情形，可處6百至1千2百元罰鍰。依據觀光局訂房率資料，本次連假宜花東訂房率在27日達5成，有大量車潮利用國5往返花東地區，國5壅塞勢必難以避免，連假第1、2日南向旅行時間預估將達平日之5倍，連假第2、3日北向旅行時間預估將達平日之7倍，高公局建議欲前往東部地區民眾多搭乘公共運輸。高公局透過大數據分析，預測和平紀念日連假前一日及3天連假重點壅塞路段及時段，今日上午9時起國5南向南港系統至頭城路段即開始有車多壅塞情形，恐持續至深夜24時，再自連假首日，27日5時起出現車多至16時始紓解。高公局為避免交通壅塞惡化，規劃實施國5匝道封閉及分向高乘載管制，2月27日至28日，每日0至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口匝道，並且於6至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制；2月28日至3月1日，每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制，國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。另為分散連假期間尖峰時段車流，和平紀念日連假期間實施單一費率，即打75折，無每日20公里優惠里程、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折，每日0至5時暫停收費。