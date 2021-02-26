不滿SOGO案遭抹黑宣布退黨！蘇震清：暫不考慮選屏東縣長
記者呂炯昌／台北報導
2021-02-26 14:16:37｜2021-02-26 14:33:50
今（26）日是立院開議第一天，被控收受前太流公司董事長李恆隆賄款遭訴的民進黨立委蘇震清拋出震撼彈，宣布暫時退出民進黨，等到司法還他清白後再回到民進黨。蘇震清表示，目前不考慮脫黨參選2022屏東縣長。
對於蘇震清退黨，民進黨發言人顏若芳表示，民進黨屏東縣黨部已收到蘇震清的聲明。民進黨充分理解他退黨以明志的決心，也尊重他所做的決定。蘇震清下午在立法院出面舉行記者會表示，昨日已寄出退黨聲明，今日也已向黨團報告，不想讓民進黨與府院黨高層因為SOGO案受到牽連，等到司法還他清白後再回到民進黨。蘇震清強調，從政30年來，絕對不收紅包，不包公共工程，也沒收過任何回扣。他為SOGO案發聲，是出於公理正義，而《公司法》的修正討論，更是完全依照黨團的立場表決，其中沒有利益交換，更沒有對價關係。蘇震清指出，從檢調搜索當天，有一股「暗黑」力量向媒體散播不實的謠言，極盡扭曲他的人格之能事，這些抹黑都不是事實，在司法上，他一定會全力捍衛清白，他強調，「清白就像大武山一樣屹立不搖，不容質疑。」媒體問會不會脫黨參選屏東縣長？蘇震清表示，目前完全不去做參選縣長的想法，他會扮演好立委的角色，勤跑基層再次為屏東鄉親無怨無悔的付出，蘇震清再度強調，「我熱愛民進黨，也是終身黨員」，相信司法最後會還他清白，到時會以清白之身重回民進黨。媒體追問是不是「被退黨」？蘇震清強調，退黨是自願的，他真的很愛民進黨，不想讓民進黨受到無妄的牽連，在立委角色上還是會配合民進黨團的運作，無怨無悔的付出。