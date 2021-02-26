台股元宵變盤！終場跌近500點 收15953點萬六大關失守
記者許家禎/台北報導
2021-02-26 14:10:43
市場擔憂十年期美債殖利率突破1.6%，隨之而來可能通膨加劇，使美股昨（25）日大跌550點，台北股市今（26）日也開低走低，終場跌近500點，跌幅3%，收在15953點，萬六大關失守，成交金額新台幣4321億元。權值股台積電終場跌29元，跌幅4.5%，收在606元。聯發科則跌5%，收896元。聯電跌2.6%、大立光跌3.3%。
今（26）日開盤跌262.14點，加權股價指數以16190.04點開出，隨後跌幅擴大，終場來到今日最低點，跌498.38點，收在15953.8點，跌幅3%，收在15953點，萬六大關失守，成交金額新台幣4321億元。權值股台積電終場跌29元，跌幅4.5%，收在606元。聯發科跌48元，跌幅5%，收896元。聯電跌2.6%，收54.2元，大立光跌3.3%，收3295元。鴻海也跌3.8%，收112元。友達、群創跌4%、南亞科跌逾1%。不過，宸鴻因2020年第四季獲利優於預期，稅後每股淨利為0.59元，全年每股淨利為2.53元，較2019年成長近五倍，展望第一季也預期比往年好，今日股價強勁，盤中飆漲停鎖住。另外，原物料行情夯，中鋼構飆漲停。航運中的華航也相對強勢，漲5%。陽明與萬海漲1.7%。