中捷通車唯一密碼 盧秀燕：就是安全
記者柳榮俊/台中報導
2021-02-26 14:21:17
台中捷運綠線通車是今年市政第一要務，台中市長盧秀燕繼新春開工首日至北屯機廠視察，今(26)日再度前往了解電聯車連接器改善情況。盧秀燕表示，台中捷運綠線蓋了13年，已進入最後尾聲，她強調「中捷重新通車唯一密碼就是安全」，台北市政府捷運工程局昨日已幾乎提出完整的改善報告給台中市政府捷運故障審查委員會，報告中雖表示已完成修復，然而修復與否需經委員嚴格審查與把關，確定安全無虞後，市府才會討論重新通車的方式及時間。
市府捷運故障審查委員會昨審查北捷局提送的連結器故障事故分析報告，經過6小時嚴格審查直至深夜，由於改善後軸心驗證及保證措施等說明仍不夠完整，決議要求北捷局督促廠商川崎重工再補充說明，為市民安全嚴格把關。盧秀燕指出，北捷局昨日幾乎已提出完整的改善報告給市府捷運故障審查委員會，報告中雖表示已完成修復，然而修復與否，需經過委員們嚴格審查與把關，確定安全無虞後，市府才會重新討論通車期程，決定方式及時間，她強調，「中捷綠線重新通車的唯一密碼，就是安全」她也透露，現在是最後階段，相信中捷要恢復安全通車，指日可待。交通局長葉昭甫表示，昨日第5次審查會議中，事故報告厚達600餘頁，每位委員都竭盡心力，發揮專業嚴格審查，對於故障原因已有共識，但針對報告提到改善後軸心的安全驗證、保證措施等，尚有部份項目未完整說明，已要求北捷局與川崎重工盡速補充說明，後續將再召開會議，確認安全無虞後，提交結論給交通局，市府才會討論通車期程。葉昭甫說，中捷故障原因應是連結器「安全裕度」不足，加上牽引裝置因未建立組裝工作程序，調整不良，導致牽引裝置軸心發生疲勞斷裂，經市府捷運故障審查委員會判斷，北捷局所提的故障原因尚屬合理；另外，新軸心經過實驗室百萬次疲勞測試，廠商承諾不會斷裂。台中捷運公司表示，根據事故分析報告，舊軸心因垂直運動不平順，造成應力集中而斷裂，因此，川崎重工更新軸心構造，將螺紋處移至牽引裝置外蓋後方，避免產生應力集中點，並以後置螺帽調整牽引裝置的壓縮行程，讓調整作業更容易進行，確保軸心上下垂直運動平順。台中捷運公司指出，36支軸心全數完成安裝後，已在今年2月上旬接連完成18列車正線300公里運轉測試、一列車載重性能及500公里測試，並自17日起進行試運轉，恢復試營運前每天均安排列車上線，目前為4列車，後續將視進度增加列車數，持續測試各項系統，同時改善先前試營運期間民眾反映問題，為通車做好充分準備。