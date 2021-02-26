鄉下超商店員、工讀生好正點 全是韓劇大咖男神女神！
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-02-26 21:00:00
韓國綜藝節目《偶然成為社長》找來《與神同行》車太鉉，搭檔《沒關係，是愛情啊》趙寅成主持，兩位都市男子被派到鄉下超市當老闆，展開鄉村超市的營業日誌，並陸續找來南柱赫、朴寶英擔任工讀生。趙寅成獻出主持初體驗，卻被車太鉉無情吐槽「不是個有趣的人」，趙寅成態度豁達，笑說：「如果太無趣，我就立刻回去演戲！」不過新鮮組合意外擦出不少笑料，話題十足。
車太鉉、趙寅成經營的鄉村超市不只販賣日常用品，還兼具複合式小吃餐廳，讓兩人聽聞震驚直說：「本來不是這樣子的吧！」他們一搭一唱預謀當起「惡質老闆」，趙寅成說：「東西不好吃的話，客人就不會再來吧！」車太鉉接話：「不用在意味道，我們也沒說過是好吃的。」兩人提出各種鬼點子「放多點調味料」、「飯用即食飯」、「價格高到不行」，讓製作人哭笑不得。談到該如何解決吃飯問題，製作人提醒他們那裡不能使用外賣APP，連最近的便利商店和大型超市都需走路超過兩個小時才能到，意味著他們三餐必須自理，讓趙寅成傻眼說：「難怪前輩們都會說『那些電視台的傢伙們』，我們被坑了啊，這根本是把我們流放鄉下吧！」趙寅成雖然不停抱怨，但他在拍攝前特別為餐廳菜單做功課，諮詢朋友開餐廳的媽媽，一起研究出方便又美味的料理，推出大螃蟹拉麵、烤魚乾、明太子雞蛋捲等特色美食，但在首集節目中，超市營業的第一天，餐廳就迎來滿座客人吃午餐，負責料理的趙寅成當場陷入手忙腳亂，還碰上其中一個瓦斯爐故障，出菜順序大亂。擔任收銀員的車太鉉也不停出包，賣東西不知價格、不會使用刷卡機等，讓客人看不下去，還自己告知價格、自己拿袋子裝，讓上門的大嬸忍不住碎念：「這樣怎麼做生意啊！」讓車太鉉大呼崩潰，營業首日就已危機四伏。《偶然成為社長》2月26日起，每周五在friDay影音、愛奇藝國際站播出。