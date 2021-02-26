民進黨：藍操作美豬藻礁公投　提籃假燒金

（中央社記者溫貴香台北26日電）民進黨今天批評國民黨「提籃假燒金」操作美豬與藻礁公投議題，並強調政府為保護藻礁，不但把建設移開藻礁棲地，且未來也不會再開發新填地，也不影響裸露藻礁區的現況、盡力迴避水下生態影響。

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水下工程部分，民進黨表示，政府已要求中油公司，從工業區到工業港碼頭700多公尺的距離，派水下攝影下去，對整個水底生態狀況徹底檢查一遍，盡力迴避水下生態的影響，降低對生態保育衝擊。

國民黨今天召開「反萊豬公投連署份數，創公投法修正後最高記錄」記者會。民進黨發言人劉康彥表示，過去國民黨執政時期在沒有國際標準下，開放含萊克多巴胺的美牛進口，跟現在已有國際標準卻反對含萊劑的美豬進口，都是國民黨；2015年國民黨政府核定大潭發電廠第三座天然氣接收站232公頃開發用地蓋在藻礁上，現在卻假借支持藻礁公投連署，反對開發面積已經限縮到23公頃的三接工程修正，也是國民黨。

他表示，國民黨針對重大公共議題的操作，背後的動機，只是為了個別政黨利益盤算，根本就是「提籃假燒金」。

劉康彥說明，國民黨執政時，核定三接工程興建計畫的面積是232公頃，碼頭以填土方式做在大潭藻礁區上。後來招致社會批評，為了保護藻礁，民進黨在執政後，在許多專家和保育團體共同協助下，2018年，民進黨政府針對三接工程計畫提出修改計畫。

修改計畫兩大重點包括第一，民進黨政府不但把建設移開藻礁棲地，整個開發範圍也縮減了9成。而目前使用的1/10，就是當年國民黨核定必要的23公頃。重點是這23公頃已經在18年前就已經填地完成。所以未來也不會再開發新填地，也不影響裸露藻礁區的現況。

第二，水下工程部分，民進黨政府要求中油公司，從工業區到工業港碼頭700多公尺的距離，拉7條線，每條線距離10公尺，派水下攝影對整個水底的生態狀況徹底檢查，盡力迴避水下生態的影響，降低對生態保育的衝擊。

劉康彥說，民進黨政府和地方，以及關心藻礁的團體討論後所提出的新方案，就是把面積縮小9成，留下已經開發的1/10，且避開藻礁區，就是希望能夠因應能源轉型關鍵期的發展需求，又能兼顧藻礁的保護，早已不能跟國民黨時期的方案同日而語。

劉康彥表示，國民黨今天的記者會，無論美豬或者藻礁公投的議題，都是為了一黨之私，不利於台灣公共議題的討論與發展，更凸顯了國民黨試圖模糊焦點，暗渡陳倉偷渡核電的企圖。（編輯：楊玫寧）1100226