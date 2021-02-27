不用衝陽明山看繡球花！北市「杜鵑冶園」成新首選
The China Post/綜合報導
2021-02-27 23:30:00
根據The China Post報導，不論是下班飯後漫步放空，還是周末假日遛小朋友、毛小孩到此處感受都市中的小清新感，「大安森林公園」是許多台北人放空的首選地。而一年一度的「台北杜鵑花季」也預計在3/14白色情人節當天登場，並在現場特別以策展方式建造「杜鵑冶園」打造台北人全新秘境。
作為台北市市花的「杜鵑花」已於近日默默綻放，以庭園式景觀造景種植大量的杜鵑、草花和香草植物，讓整個公園保有森林的樣貌以及生物多樣性。這次為了讓大家可以用不同角度欣賞杜鵑花季的美，特別打造全新的「杜鵑冶園」，以草坪中央的芒果樹為圓心，讓人站在其中可以遠眺大生態池以及落羽松步道，一旁還可以走進環形步道中，兩側用1,000盆含苞待放的粉色、桃色和雪白色平戶杜鵑點綴。 除了有杜鵑花之外，大安森林公園在景觀優化工程之後，也多了梅花、繡球花、鼠尾草、四季秋海棠、新幾內亞鳳仙等各種不同造型、顏色的花，其中最不能錯過的是臨人行步道旁，有一處種滿杜鵑花、繡球花和薰衣草爭豔的賞花美景，是今年一定要拍到的台北小秘境。 本文轉載自Taipei Walker更多新聞請看The China Post