不用衝陽明山看繡球花！北市「杜鵑冶園」成新首選

不論是下班飯後漫步放空，還是周末假日遛小朋友、毛小孩到此處感受都市中的小清新感，「大安森林公園」是許多台北人放空的首選地。而一年一度的「台北杜鵑花季」也預計在3/14白色情人節當天登場，並在現場特別以策展方式建造「杜鵑冶園」打造台北人全新秘境。

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▲現場特別以策展方式建造「杜鵑冶園」打造台北人全新秘境。(圖／Taipei Walker提供）

× ▲現場特別以策展方式建造「杜鵑冶園」打造台北人全新秘境。(圖／Taipei Walker提供）

▲其中，草坪中央的芒果樹為圓心，讓人站在其中可以遠眺大生態池以及落羽松步道。（圖／Taipei Walker提供）

× ▲其中，草坪中央的芒果樹為圓心，讓人站在其中可以遠眺大生態池以及落羽松步道。（圖／Taipei Walker提供）

除了有杜鵑花之外，大安森林公園在景觀優化工程之後，也多了梅花、繡球花、鼠尾草、四季秋海棠、新幾內亞鳳仙等各種不同造型、顏色的花，其中最不能錯過的是臨人行步道旁，有一處種滿杜鵑花、繡球花和薰衣草爭豔的賞花美景，是今年一定要拍到的台北小秘境。

▲最不能錯過的是臨人行步道旁，有一處種滿杜鵑花、繡球花和薰衣草爭豔的賞花美景。（圖／Taipei Walker提供）