NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

不用衝陽明山看繡球花！北市「杜鵑冶園」成新首選

The China Post/綜合報導

2021-02-27 23:30:00

▲一年一度的「台北杜鵑花季」預計在3/14白色情人節當天登場。（圖／取自Taipei Walker)
▲一年一度的「台北杜鵑花季」預計在3/14白色情人節當天登場。（圖／Taipei Walker提供)
根據The China Post報導，不論是下班飯後漫步放空，還是周末假日遛小朋友、毛小孩到此處感受都市中的小清新感，「大安森林公園」是許多台北人放空的首選地。而一年一度的「台北杜鵑花季」也預計在3/14白色情人節當天登場，並在現場特別以策展方式建造「杜鵑冶園」打造台北人全新秘境。
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲現場特別以策展方式建造「杜鵑冶園」打造台北人全新秘境。(圖／Taipei
▲現場特別以策展方式建造「杜鵑冶園」打造台北人全新秘境。(圖／Taipei Walker提供）
作為台北市市花的「杜鵑花」已於近日默默綻放，以庭園式景觀造景種植大量的杜鵑、草花和香草植物，讓整個公園保有森林的樣貌以及生物多樣性。
這次為了讓大家可以用不同角度欣賞杜鵑花季的美，特別打造全新的「杜鵑冶園」，以草坪中央的芒果樹為圓心，讓人站在其中可以遠眺大生態池以及落羽松步道，一旁還可以走進環形步道中，兩側用1,000盆含苞待放的粉色、桃色和雪白色平戶杜鵑點綴。
▲其中，草坪中央的芒果樹為圓心，讓人站在其中可以遠眺大生態池以及落羽松步道。（圖／Taipei
▲其中，草坪中央的芒果樹為圓心，讓人站在其中可以遠眺大生態池以及落羽松步道。（圖／Taipei Walker提供）
除了有杜鵑花之外，大安森林公園在景觀優化工程之後，也多了梅花、繡球花、鼠尾草、四季秋海棠、新幾內亞鳳仙等各種不同造型、顏色的花，其中最不能錯過的是臨人行步道旁，有一處種滿杜鵑花、繡球花和薰衣草爭豔的賞花美景，是今年一定要拍到的台北小秘境。
▲最不能錯過的是臨人行步道旁，有一處種滿杜鵑花、繡球花和薰衣草爭豔的賞花美景。（圖／Taipei
▲最不能錯過的是臨人行步道旁，有一處種滿杜鵑花、繡球花和薰衣草爭豔的賞花美景。（圖／Taipei Walker提供）
 
本文轉載自Taipei Walker
更多新聞請看The China Post
關鍵字

NOW民調中心

那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

繼續作答
2020十大專輯出爐！您最愛誰的歌？

2020十大專輯出爐！您最愛誰的歌？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

小豬正式復出時間曝光！您還會支持他嗎？

會，支持
不會，不支持
23.74%76.26%
2021-02-24-2021-03-02
即時
推薦閱讀