文總改選！蔡英文連任會長 新增賴清德、鄭麗君任副會長
記者鄭宏斌／台北報導
2021-02-26 16:39:53
中華文化總會（簡稱文總）今（26）日下午舉行第8屆第1次會員大會，且改選幹部，蔡英文總統連任會長，除了原有2名副會長陳建仁、江春男以外，也新增副總統賴清德、前文化部長鄭麗君出任副會長。蔡英文對文總宣示3點期許，包括串連在地生命力，深植台灣文化自信；為傳統注入新生命，豐富台灣文化底蘊；強化台灣與國際文化交流，讓世界看見台灣。
過去文總按照慣例，由正副總統擔任會長、副會長，這次幹部改選，再新增2名副會長，加上原有的2人，總共4人。其中，鄭麗君由於未來的政壇動向引發關注，成為現場焦點。蔡英文總統致詞表示，非常榮幸經過推選，她續任新一屆會長。她也很高興宣布，賴清德和鄭麗君也將擔任副會長，吳靜吉博士也繼續擔任諮委召集人，一起為提升台灣的文化實力來貢獻心力。 蔡總統說，文總今年度的工作計畫。除了已經開創出來的業務，將會持續累積、深化，工作團隊也將執行許多令人期待的計畫。包括以「台日友情」為名，舉辦一系列的活動，像是「奈良美智特展」下個月即將登場。另外，也將在曾是戰地的馬祖舉辦國際藝術季。 蔡總統提出3點期許，包括：第一，串連在地生命力，深植台灣文化自信。 台灣的民主進程，影響的不只是政治和社會，也深深擾動在地多元的文化能量，這是台灣最寶貴的文化資本，需要發揚光大，讓更多人認識。期許文總團隊跟更多的在地文化團體加強連結，深化在地文化認同，由點而面，建立國人的文化自信。 第二，為傳統注入新生命，豐富台灣文化底蘊。 這些年來，文總團隊用影像記錄百工職人，也在形式上重新詮釋民俗慶典，獲得廣大的迴響。這是一項重要的文化工程，要持續去做。未來，文總要繼續作為一個平台，展現每個世代的文化和精神，並且串連年輕能量，來推動傳承創新，讓台灣的文化底蘊更加厚實，成為激發更多創意的肥沃土壤。 第三，強化台灣與國際文化交流，讓世界看見台灣。文化具有強大的穿透力，代表我們的生活方式以及珍視的價值。過去一年多來，疫情肆虐全球，台灣能夠守住防線，很重要的原因之一，正是台灣人的文化素養。要把握這個關鍵時刻，強化台灣跟國際的連結，透過文化和藝術，打造台灣清晰的文化形象。這也是最強大的外交力量，讓台灣可以持續走向國際。