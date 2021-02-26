連假天氣先雨後晴 金馬、西半部濃霧影響行車安全
記者黃仁杰／台北報導
2021-02-26 16:57:33
228連假即將開始，中央氣象局表示，假期的天氣大致呈現「先雨後穩」，從27日開始受到鋒面及東北風影響，中部以北與東半部地區將出現局部短暫雨，不過從28日起氣溫就會逐漸回升，轉為多雲到晴的好天氣。
中央氣象局說明，假期第一天受到鋒面通過及東北季風增強影響，中部以北及東半部地區有局部短暫雨，天氣也會轉涼一些，假期後兩天東北季風減弱，氣溫逐漸回升，天氣大多回復多雲到晴，只有花東偶有零星降雨。氣象局也提醒，雖然假期後段天氣適合安排出遊活動，不過由於東北風減弱，但是基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海容易有長浪發生，另外也正因為東北風減弱、回暖的天氣型態，西半部和金門、馬祖容易受到局部霧或低雲影響能見度，尤其在夜晚、清晨發生的機率更高，民眾尤其要注意行車安全。而天氣風險公司也指出，晚間還有一波鋒面的不穩定結構再南下，東北風也增強，降雨的會往南更延伸一些，可能到中部，台中、彰化、雲林、南投以及東南部的台東、恆春半島一帶都可能有短暫陣雨。嘉義、台南、高雄、屏東等地降雨的機會較低，但是雲量也將會增多，靠山區也有局部短暫陣雨的機會，這波的降雨量對西半部的貢獻很有限，不是很顯著。今天白天溫度略降，但感受還不明顯，但到晚上會轉涼一些，北部要多穿件薄外套會比較合適，預計今天深夜到周六清晨，北部空曠低溫仍有機會只有14至15度。天氣風險公司表示，周六上半天仍不穩定，北部還有短暫局部陣雨機會，中南部仍為多雲的天氣，周六下半天開始鋒面完全通過，會逐步轉晴回溫，但東半部會略慢一些，仍有短暫陣雨，預計周日到下周一，將會顯著的回溫轉晴，周日是東北風顯著減弱改變，尤其下周一開始轉為偏東風到東南風，各地會轉為多雲到晴的好天氣，各地高溫會到26至28度，是適合外出踏青的好天氣。