中鋼董事會通過人事案　張秋波任中鋼運通董事長

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中鋼公司董事會第17屆第12次會議，是由董事長翁朝棟主持，董事王錫欽、張秋波、張學斌等人與會。會中通過109年度盈餘分配案，建議109年度分配特別股股息每股現金1.4元、普通股紅利每股現金0.3元，將提送110年股東常會承認。會中並決議110年股東常會，將於110年6月18日上午9時，在高雄市小港區中鋼路1號該公司大禮堂召開，至於受理股東提案時間及處所，為110年4月13日至110年4月22日，在中鋼公司中鋼集團總部大樓(高雄市前鎮區成功二路88號)。另為精進中鋼公司ESG永續發展工作，並承諾對環境保護、氣候變遷採取實際行動，於公司治理及永續委員會下設置「中鋼節能減碳及碳中和推動小組」，由董事長擔任負責人，總經理及執行副總經理擔任副負責人，生產部門副總經理及技術部門副總經理分別擔任正副執行秘書，並定期向公司治理暨永續委員會及董事會報告執行計畫與執行成果，以落實節能減碳及溫室氣體排放控制，降減對氣候與環境之衝擊，達到永續發展目標。
至於行政部門副總經理解任案，通過行政部門副總經理張秋波另有任用，專任中鋼運通公司董事長，自110年2月26日起生效，遺缺由總經理特別助理黃一中升任。