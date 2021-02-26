特企／麻將大師百萬大賽開賽　爭奪百萬獎金與冠軍頭銜

全新麻將運動競賽實境秀《麻將大師》自去年12月底在ELEVEN SPORTS開播以來，深受好評，節目聘請專業運動賽評林煒珽、黃奕傑擔任講評，提供精闢分析與評論，讓牌齡超過10年的老手、剛接觸麻將的新手，皆能輕鬆跟上賽事節奏，該節目的收視率也成為同頻道中表現最好的節目之一。為了吸引全台更多的麻將民間高手能夠登上舞台展現牌技，《麻將大師》第二季將舉辦麻將大師百萬大賽，將提供總獎金保證100萬元，開放全台麻將好手報名來挑戰，只要你會打麻將，並年滿20歲，就有機會爭奪百萬大獎與麻將大師的頭銜。

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麻將大師百萬大賽預計於2021年6月在台北舉辦，節目將在ELEVEN SPORTS播出，為了讓全台麻將玩家都有機會登上電視節目，麻將大師即日起至6月13日(日)，連續16週，天天舉辦衛星單桌賽與主賽事資格單桌賽，賽事使用由台灣商密特贊助的T550過山麻將桌，地點遍及台北、桃園與台中，每週將送出兩張價值新台幣34,000的百萬大賽主賽事門票，獲得主賽事參賽席次的玩家將可參加於6月中在台北舉辦的百萬大賽主賽事，各賽事參賽費用將累計入獎金池，報名人數越多，主賽事獎金越高。活動詳請到《麻將大師》臉書粉絲專頁【麻將大師 Mahjong Masters】。